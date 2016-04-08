T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'ye gelmek istemeyen mülteciler Sakız Adası'nda kamp kurdu

"Türkiye’de hayat Suriyeliler için çok zor"

08 Nisan 2016 17:03

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmanın ardından mülteciler gönderilmeye başlanırken, göçmenlerin iade edileceği adalardan biri olan Sakız Adası’nın ana limanında bekleyiş sürüyor. Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler yolcu limanında kendilerine ait bir kamp kurdu. Kamp çadırlarının üstünde  ‘No Turkey’ (Türkiye hayır)  yazan mülteciler 'Kendileri için Türkiye'de yaşamanın zor olduğunu ve dönmek istemediklerini' söyledi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Vial kampında tutulan mültecilerin bir kısmı telleri aşıp limanın yolcu bölümüne kurdukları kendi kamplarında bekliyor. Limana alternatif kamplarını kuran 100 kişinin çoğu Suriyeli. Kendi kurdukları kampta yaşanlardan Muhammed, IŞİD saldırıları altında kalan Palmira Antik Kenti’nden 6 ay önce kaçarak Türkiye’ye geldiklerini anlattı.

Çadırlarının üzerinde ‘No Turkey’ (Türkiye hayır) yazan Muhammed "‘Her şeyi yaparız’ dedik. Ama 12 saat çalışmaya 10 lira verdiler. Çocuklar için gelecek yok. Bir cehennemden bir cehenneme sürükleniyoruz. Ben artık Avrupa’ya gidip insanca yaşamak istiyorum. Erdoğan bizi misafir etti onu seviyoruz ama Türkiye’de hayat Suriyeliler için çok zor" dedi.

 

Afgan baba sinir krizi geçirdi

 

Öte yandan Atina’nın Pire Limanı’nda göçmenlerin kamplara gitmesi için feribota binmesini isteyen polise karşı Afgan sığınmacılar sert tepki gösterdi. Bir baba polis üzerine yürüdüğünde, eliyle kaldırdığı 6 aylık bebeğini denize atacağını söyledi. Baba güçlükle sakinleştirildi. 

 

Midilli'deki mülteciler

 

Son edinilen bilgilere göre; Midilli Moria’da mülteci ve göçmen sayısı 3 bin 97’ye ulaştı. Bunlardan 3 bin 83’ü sığınma talebinde bulundu. Dolayısıyla Midilli’de Türkiye’ye iade edilecek göçmen yok gibi. Yetkililer Kos ve Leros adalarında bulunan göçmenlerin yüksek ihtimalle Midilli’ye getirilip buradan bugün Türkiye’ye iade edilebileceğini kaydetti.

ETİKETLER

abmültecisakız adasıtürkiyesuriyesuriyelilermültecigöçmen

İlgili Haberler

“Mülteciler Avrupa'ya gitmek için yeni yollar bulacak”

Mültecilerin geri gönderilmesinin hukuk dışı olduğu uyarısında bulunan Uluslararası Af Örgütü yetkililerine göre, mülteciler kaçmak ve Avrupa’ya ulaşmak için yeni yollar bulacak.

Türkiye'ye dönmek istemeyen mülteciler Yunanistan'a iltica başvurusu yaptı

Mülteciler, “İsterseniz bizi öldürün” yazdıkları posterler taşıyor

Mültecilerin Türkiye'ye iadesi sürüyor

45 göçmen daha gemiyle Dikili'ye gönderildi. Türkiye'ye iade edilecek olan mültteciler protesto eylemleri yapıyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24