Mültecilerin Türkiye'ye iadesi sürüyor



Mültecilerle diğer göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye iadesine devam ediliyor. Birkaç günlük aradan sonra 45 mülteci daha Midilli limanına getirildi. Türkiye'ye gönderileceklerin, Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmamış Pakistanlılar olduğu açıklandı.

Mülteciler polis eşliğinde Midilli gemisine bindirilirken çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gemi daha sonra Dikili'ye gitmek üzere limandan ayrıldı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşması 20 Mart'tan itibaren yasa dışı yollardan Yunanistan'a gelen mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyor. Türkiye'de takibata uğratıldığını kanıtlayabilen mülteciler bu uygulamanın dışında tutuluyor. İade edilen her bir Suriyeli mülteci karşılığında Avrupa Birliği Türkiye'den bir Suriyeliyi alıyor.

'Sürgün'ü protesto ediyorlar

Mültecilerin Türkiye'ye gönderilmesini ‘sürgün' olarak tanımlayan bazı gruplar uygulamayı protesto ediyor. Eylemcilerin limandan ayrılmasını önlemek için Midilli gemisinin çapa zincirlerine tırmandıkları bildirildi.

Yunan televizyonu 95 mültecinin daha Türkiye'ye gönderilmek üzere başka bir feribotla İstanköy adasından Midilli'ye getirilmekte olduğunu haber verdi. Pazartesi günü de İstanköy ve Midilli'deki 202 göçmen Dikili'ye götürülmüştü.

Türkiye'ye dönmek istemeyen mülteciler Sisam ve İstanköy'de protesto eylemleri başlatmıştı. 300 mülteci tarafından işgal edilen İstanköy limanı polis tarafından boşaltıldı. Sisam adasındaki kamptan kaçan 250 dolayında göçmen polis tarafından kampa dönmeye ikna edildi.