Türkiye'den Avrupa'ya geçen günlük mülteci sayısı 6 binden 200'e düştü

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan 'Geri kabul Anlaşması'ndan sonra Yunanistan'a geçen sığınmacıların iade edilmesi, mülteci geçişlerini bitirme noktasına getirdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı 18 Mart’taki AB Zirvesi öncesinde Türkiye üzerinden Avrupa’ya günlük 6 bin civarında mülteci geçiş yaparken, anlaşmadan sonra bu sayı 200’e kadar düştü.

Karar gazetesinden Ziver Büyüktaş'ın haberine göre; AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, AB ile mültecilerle ilgili 3 farklı sürecin işletildiğini belirtti. Bu süreçlerin birbirine karıştırıldığına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

“Bu süreçlerden birincisi 2002 yılında Yunanistan ile yapılmış olan ikili anlaşma. İkincisi 2013 yılında AB ile vize serbestisi karşılığında imzalanan Geri Kabul Anlaşması. Üçüncüsü de 18 Mart’ta Başbakanımız sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı AB-Türkiye Zirvesi’nin ardından Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen mültecilerin kabulü.”

"Adalarda 6 bin 800 mülteci"

Yunan adalarında 20 Mart’tan sonra Türkiye’den geçiş yapmış 6 bin 800 mültecinin olduğunu bildiren Şahin, "Zirvede yapılan anlaşma bu 6 bin 800 kişiyi kapsıyor. Ancak akın devam ederse 72 bin kişiye ulaşacak. Bu kota dolduğunda yeniden görüşülecek” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AB Zirvesi’ne katılmadan önce Türkiye’den Yunan adalarına günlük geçişin 6 bin civarında olduğunu ifade eden Şahin, “Geçişler şu anda 200’e düşmüş durumda. Mülteciler iade edileceklerini bildikleri için Avrupa’ya geçişlerini azaltacaklar” dedi. Varılan anlaşma gereği Yunan adalarından gelen her bir Suriyeliye karşı AB’ye bir yasal mülteci gönderileceğini hatırlatan Şahin, “4 Nisan’da gelen ilk kafilede sadece 2 Suriyeli vardı. Bunlara karşı AB’ye bundan sonra gelecekler karşılığında 78 Suriyeli gönderdik” dedi. Şahin, “ 2013’te AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması gereği Türkiye üzerinden illegal yollardan Avrupa’ya giden mülteciler geri alınacak. Bu anlaşma vizesiz geçişler sonrası devreye girecek” dedi.

"AB ile anlaşmalar var"

Şahin, “Türkiye’nin illegal mülteci cenneti olacağı, Avrupa’da yakalanan tüm göçmenlerin Türkiye’ye gönderileceği algısı doğru değil. Zaten Avrupa’nın bazı ülkeleri ile ikili anlaşmalarımız var. Örneğin Yunanistan ile 2002 yılında bir anlaşma imzalamışız. Yunanistan bize 101 bin 500 mülteci göndermek istemiş. Ancak biz incelemelerden sonra sadece 11 bin 500’ünü uygun görmüşüz. Yunanistan sadece bin 200’ünü gönderebilmiş” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin amacı ölümleri durdurmak"

Geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’na ‘Avrupa Birliği ve Göç’ konularında sunum yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, batıya geçmek isteyen Suriyelilerin Ege sahillerini Avrupa’ya geçmek için kapı olarak kullanmaya başladıklarını bildirdi. Türkiye üzerinden yapılan illegal mülteci geçişlerinin Avrupa’yı büyük sıkıntıya soktuğunu dile getiren Koru, “Geçen yıl sonunda Akdeniz ve Ege’de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini geçti. Türkiye’nin amacı, bu ölümleri durdurmaktır” ifadelerini kullanmıştı.