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Spor

Partizan Türkiye'de çiçeklerle karşılandı

Basketbol Eurocup E Grup 7. Hafta karşılaşmasında Banvit ile oynayacak olan Sırbistan'ın Partizan NIS takımı bugün İstanbul'a geldi. Karşılaşmaya Sırp taraftarlar alınmayacak

25 Kasım 2014 21:02

Galatasaray-Kızılyıldız maçından önce taraftarlar arasında çıkan kavgada bir Sırp’ın kalbinden bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle başlayan gerginlik sürerken, Eurocup E Grup 7. Hafta karşılaşmasında Banvit ile oynayacak olan Sırbistan'ın Partizan NIS takımı Türkiye’ye geldi. Partizan, Atatürk Havalimanı’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. 

Faik Kaptan ve Murat Çakır’ın DHA’da yer alan haberine göre, Jat Havayolları’na ait bir uçakla saat 15.45’de Belgrad’dan İstanbul’a gelen konuk Partizan takımı için Atatürk Havalimanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

Faik Kaptan ve Murat Çakır’ın DHA’da yer alan haberine göre, Atatürk Havalimanı’nda bir açıklama yapan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Celal Arısan, maçın en güzel şartlarda oynanacağını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz olay nedeniyle ilişkilerin tekrar normale gelmesi açısında onlara Türk misafirperverliğini göstermek istedik. Federasyonlar ve kulüpler arasında bir sıkıntı yok. En kısa zamanda ilişkiler normal hale gelecektir. Halkımızın olumsuz bir tepki göstereceğine de inanmıyorum. Maç yarın en güzel şartlarda oynanacaktır” dedi. 
Konuk Takımın antrenörü Duşka Vuyoşeviç ise sporun bu tür olaylarda insanları kaynaştıracağını belirterek şunları söyledi: 

“Öncelikle böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını istiyorum. Çok büyük bir trajedi yaşandı. Bundan sonra bu tip olayların meydana gelmemesi için çalışmamız lazım. Buraya bir arkadaş, bir sporcu olarak geldim. Spor bu tür olaylarda insanları birbirlerine kaynaştırır.” 

Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Partizan NIS takımı Banvit maçı için feribotla

 

Bandırma’ya geçecek. 

 

E Grubunda averajla ikinci sırada bulunan Banvit zirve yarışı için karşılaşacağı Partizan maçı nedeniyle konuk takım yöneticilerinden güvenlik açısından taraftar getirmemelerini istemişti. Banvit ilk maçında deplasmanda Partizan NIS’i 77-61 yenmişti. 

 

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