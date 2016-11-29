Partilerin grup toplantısında neler konuşuldu?

AKP, CHP, eş başkanları tutuklu olan HDP ve MHP grup toplantısı yaptı. Toplantılardan öne çıkanlar şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomik kriz var, dalgalanma var diyoruz değil mi. Merkez Bankası'nın bu söylentilere rağmen net döviz değerlerinde herhangi bir azalma söz konusu değil. Rezervlerimizi en kötü senaryoya göre yaptık. Biz ekonomik durumlarda işimizi kış tutuyoruz, yaz çıkarsa bahtımıza" dedi.

"Bitti o günler. İstiyorlar ki değerli kardeşlerim Türkiye, bir ekonomik belirsizliğe, bir karamsarlığa girsin" diyen Yıldırım, "Siz bu milleti 15 Temmuz gecesi tanklarla toplarla yıldıramamışsınız, üç beş kuruş para hesabıyla mı yıldıracaksınız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşlerine yönelik zorunlu askerlik yasağının kaldırılmasına 'çifte standart' tepkisine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen yalanlamaya cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Bal gibi yapıyorsunuz. Ülkeyi yönetenler şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrım yapıyorsa o ülke bölücü bir hükümet tarafından yönetiliyordur" dedi. Kılıçdaroğlu, "Şehitler ve gaziler arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak için bir kanun teklifini bu hafta meclise vereceğiz. Sayın Binali Yıldırım'a çok açık bir teklifte bulunuyorum, şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini ikimiz de biliyoruz. Gelin el ele verelim, siz de bir kanun teklifi hazırlayın, ortak imza ile parlamentoya getirelim" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Kılıçdaroğlu'nun "Şehitler arasında ayrımcılık yapmak hainliktir. PKK’ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri de yararlanmalı" sözlerini hatırlatan açıklamasında, "Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği gibi bir ayrım kesinlikle söz konusu değildir. Askerlik Kanunu'nda Terörle Mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır" denmişti.

HPD Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her salı günü bir program yaparak konuştuğunu belirterek "Erdoğan salı sabahlarını kaçırmıyor, paralel 5. grup toplantısını yapıyor" dedi. HDP olarak Meclis'teki varlıklarını her zaman sürdüreceklerini vurgulayan Bilgen "Bu kürsüleri siz bize armağan etmediniz, sizin lütfunuzla burada değiliz. Meclis’te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçici seçim hükümetinde görev alması yönündeki teklifini kabul eden, MHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'in kendisi hakkındaki "'Aniden niye bize ilgili yardımcı oluyor’ diye düşünmemiz gerekir. AK Parti’nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir" sözlerini değerlendirdi. "Bir kere okudum değerlendirmeyi AKP'ye bırakıyorum" diyen Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Türkeş hakkında "MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığına giden süreci Davutoğlu anlatırsa her şey gün yüzüne çıkacaktır" dedi.