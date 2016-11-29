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Politika

Bahçeli'den Türkeş'e: Başbakan yardımcılığına giden süreci Davutoğlu anlatırsa her şey gün yüzüne çıkar

Türkeş, Bahçeli hakkında "Aniden neden bize yardımcı olduğunu düşünmeliyiz" demişti

29 Kasım 2016 14:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçici seçim hükümetinde görev alması yönündeki teklifini kabul eden, MHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'in kendisi hakkındaki "'Aniden niye bize ilgili yardımcı oluyor’ diye düşünmemiz gerekir. AK Parti’nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir" sözlerini değerlendirdi. "Bir kere okudum değerlendirmeyi AKP'ye bırakıyorum" diyen Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Türkeş hakkında "MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığına giden süreci Davutoğlu anlatırsa her şey gün yüzüne çıkacaktır" dedi. 

Bahçeli partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin Türkeş'le ilgili açıklamaları şöyle:

"Bir kere okudum değerlendirmeyi AKP'ye bırakıyorum, özellikle 64. hükümetinin kuruluşu sırasında MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlendirilirken Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı olması görevine giden süreci Ahmet Davutoğlu anlatırsa her şey gün yüzüne çıkacaktır"

İşte Bahçeli partisinin grup toplantısındaki konuşmasının tam metni 

Başbakan Yardımcısı Türkeş ne demişti? 

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın referandumda yenildiğini hatırlatarak AKP'nin dikkatli olması gerektiğini savundu. Türkeş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'başkanlık sistemi' tartışmalarını tekrar gündeme getirdiği için teşekkür ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelihakkında "Sayın Bahçeli bunu aniden gündeme attı ve bize yardımcı oluyor. Peki çok teşekkür ederiz ama Sayın Bahçeli muhalefetteki bir partinin genel başkanıdır. ‘Aniden niye bize yardımcı oluyor’ diye düşünmemiz gerekir" dedi. "Referandumda aynı yüzde 49.5’u aldığında seçimi kaybettin demektir" ifadesini kullanan Türkeş, "Referandumu kaybetmek cumhurbaşkanının yasal ve meşru olduğunu tekrar tartışmaya açar. AK Parti’nin buna dikkat etmesi lazım" diye konuştu.

28 Ağustos 2015’te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçici seçim hükümetinde görev alması yönündeki teklifini kabul eden, MHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş, eski lideri Bahçeli'nin başkan yardımcılığı istediğine dair iddiaları değerlendirdi. Türkeş, "Eğer medyanın speküle ettiği gibi müşahhas bir talebi varsa bu açıkçası beni daha rahatlatır" dedi. "Meclis’te 40 milletvekiliyle iktidar partisine bir zarar veremezsin ama yanlış bir adım attırırsan referandumda yüzde 49 dahi alsa AK Parti referandumu kaybetmiş olur" diyen Türkeş, "Ben parti içinde de bunu söylüyorum. AK Parti’nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir" ifadesini kullandı.

Türkeş'ten Bahçeli uyarısı: AK Parti’nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir

 

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