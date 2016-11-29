HDP Sözcüsü: Erdoğan salı sabahlarını kaçırmıyor, paralel 5. grup toplantısı yapıyor

HPD Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her salı günü bir program yaparak konuştuğunu belirterek "Erdoğan salı sabahlarını kaçırmıyor, paralel 5. grup toplantısını yapıyor" dedi. HDP olarak Meclis'teki varlıklarını her zaman sürdüreceklerini vurgulayan Bilgen "Bu kürsüleri siz bize armağan etmediniz, sizin lütfunuzla burada değiliz. Meclis’te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Eş Genel Başkanları tutuklu bulunduğu için HDP Grubu adına konuşan Bilgen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin 5. grubu 5. partisi sayın Erdoğan da salı sabahlarını hiç kaçırmıyor. Her salı sabahına mutlaka bir program koyuyor. Ben de buradayım ben de varım benim sözüm parti başkanlarının sözlerinden daha yukardadır mesajını verme çabası içine giriyor.

Paralel 5. grup toplantısı düzenliyor. AKP grubunu izledik, stadlardaki amigoluklar yapılıyor. Burada atılan sloganlar nedeniyle insanları almayanlar gurur duyuyordur. Birlikte yaşayabileceğimiz bir ülke istiyorsak, cenazeye saygıyı bileceğiz.

Torbalı'da bir cenazeyi mezardan çıkarmak istediler. Bu ülke Anzakların mezarına saygı duymakla övünüyor. Anzaklara duyduğunuz saygıyı kendi çocuklarınıza gösteremiyorsunuz.

Diyanet İşleri Başkanı lütfetti, çocuk evliliğine dair açıklama yaptı. Keşke Cumhurbaşkanı’ndan önce, bir mesaj almadan yapsaydı.

Demokrasinin olmadığı yerde ekonominin de iyi olamayacağını biliyoruz. Bunun sorumluluğunu toplumun ödemesi büyük bir vebal. TSK askerleri yaşamını yitirdi hala kimin vurduğu açıklanmadı. Hadi bizi saymıyorsunuz, tezkereye evet diyenlere bilgi verin bari. “Ya beni Cumbaba yaparsınız ya da ülkeyi kaosa sürüklerim” tehididine halk boyun eğmeyecek, bunu göreceksiniz.

Dünyada bir İsrail var, Filistinli vekilleri görüşleri nedeniyle cezaevine koymuş bir de Türkiye. Birileri kalkıp “HDP’lilere devleti tanıtacağız" diyor. Biz Nemrut’tan Firavun’dan bu yana bütün zalim iktidarları tanıyoruz. Demirtaş’ın sansürlenen mektubunu Meclis Başkanlığı'na göndereceğiz. "Demokrasi" müzesine koysunlar. Son olarak Bitlis’e kayyum atandı. Yalanlarını tek tek saymaya süremiz yetmez. Bitlis'te hendek mi vardı? Kafayı bozmuş danışmaların çağrılarıyla "dolar bozun" diyorlar. Küçük esnafın ayakkabı kutularına saklı dolarları mı var bozdursun? “

Babacığım bozdurduk, ama hepsini bozduramadık” diye şifreli talimat verin ki, ayakkabı kutularında dolar saklayanlar bozdursun. Bu kürsüleri siz bize armağan etmediniz, sizin lütfunuzla burada değiliz. Meclis’te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.