Paris'ten dönen Türkler anlattı: Uçaklar vaktinde kalktı, ortalık çok sakindi

Fransa’nın başkenti Paris, yapılan eşzamanlı saldırılar sonucunca kana bulandı. İlk belirlemelere göre 132 sivil ve 8 saldırganın hayatını kaybettiği ve 99'96'sı ağır en az 352 kişinin yaralandığı saldırılardan kurtulan Türkler, şehirdeki kaosu Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına anlattı. Türkiye’ye dönenler Paris’te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'nın çok sakin olduğunu söylediler.

DHA’dan Faik Kaptan’ın haberine göre İstanbul’a ilk uçakla gelen Türklerden olan ve Paris'te Moda Tasarımı Masterı yapan Merve Torregvitart evinin saldırının olduğu stadın çok yakınında olduğunu söyleyerek "İlk haber geldiğinde büyük bir şok yaşadık. İnanılmaz ve beklenmedik bir durum oldu orada. Daha önce Charlie Hebdo'yu basmışlardı. Geçen gece yaşanan olayların ikisi o gazetenin olduğu yere yakındı. Ben Paris'te stadyumun yakınında oturuyorum. Şansıma patlamayı hiç duymadım. Benim oturduğum tarafa yansımadı. Ama herkes bir panik yaşadı. İlk başka tabi ki panik oldum. İlk önce tanıdığım biri var mıydı orada diye panik yaşadım. Tanıdık olmayınca bir rahatlama oldu. Üzüldük açıkçası. Ailem duydukları anda anında aradılar. İyi miyim diye kontrol ettiler" dedi.

Sınır kapılarının kapatıldığına yönelik bilgi için ise Merve Torregvitart, "Havalimanına hiçbir şekilde yansımadı. Halbuki Fransız Cumhurbaşkanı sınırların kapatıldığını açıklamıştı. Anladığım kadarıyla karayolunda bir kapanma oldu" diye konuştu.

"Ortalık çok sakindi"

Öğretim Üyesi Ayşe Dilek Anadol Umul da, "Bölgeye çok yakın Opera Meydanı'nda bir yerde yemek yiyordum. İstanbul'dan mesaj geldi patlama oldu diye. İnternette baktığımda saldırılara ilişkin haberler düştü. Otelim yakın olduğu için dönüp televizyon karşısına oturup sabahladım. Sabah da uçağım 07.40 olduğu için havalimanına gelmem lazımdı. Charles De Gaulle havalimanına geldim. Ortalık çok sakindi. Yani tahmin ettiğimden sakindi. Ne binanın girişinde arama vardı ne de THY sırası önünde kuyrukta arama vardı. Uçak vaktinde kalktı, döndük. Deniz kara hava sınırları kapatıldı denildi ama sabaha karşı gevşetmişlerdir" şeklinde konuştu.

"Uçuşlar iptal olacak diye tedirgin olduk"

Onur Karadayı ise güvenliğine ilişkin endişesi olmamasına rağmen uçuşların iptal olacağını düşündüğünü kaydederek, "Özellikle uçuşların iptal olup olmamasına ilişkin tedirgin oldum. Dışarı çıkmadık oteldeydik, geç saat olduğu için. Güvenliğim ile ilgili bir şüpheye düşmedim ama uçakların kalkışı ile ilgili bir sıkıntı olabileceğini, güvenliğin çok sıkı olacağını ve uçuşlara izin vermeyeceklerine ilişkin endişe duydum" şeklinde konuştu.