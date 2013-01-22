Paris suikasti zanlısının amcası: Yeğenim tümör hastası, yarım saat öncesini hatırlamaz

Paris'te 3 kadının öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan Ömer Güney'in amcası Zekai Güney, telefonla katıldığı Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında yeğeninin hasta olduğunu söyledi. Yeğeninin beyninde tümör olduğunu ifade eden amca Güney, "Benim yeğenim yarım saat öncesini hatırlamaz. Biz ailecek kesinlikle kesinlikle PKK'ya sempati duymuş kimseler değiliz. Ağabeyimin, yengemin ve yeğenlerimin can güvenliğinin Türk yetkililerince güvence altına alınmasını istiyorum" dedi.



Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programına, 3 PKK'lı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Güney'in amcası Zekai Güney, telefonla bağlandı. Yeğeni hakkında bilgi veren amca, yeğenin hasta olduğunu ve raporu olduğunu söyledi. Canlı yayına telefonla bağlanan amca Güney, Ahmet Hakan'ın soruları üzeribe; "Yeğenim 5 yaşında Fransa'ya gitti ve ailesiyle birlikte yaşıyor. Babası bir fast food dükkanı çalıştırıyor. Ömer de babasıyla birlikte çalışıyor, son olarak da havaalanında güvenlikçi olarak çalıştığını biliyorum. En son 2 sene önce görüştük. Bu sene yıllık izine gelmedi, rahatsızdı zaten. Biz ailecek kesinlikle kesinlikle PKK'ya sempati duymuş kimseler değiliz. Ömer'in de böyle bir eğilim içerisinde olacağına hiçbir ihtimal vermiyorum. Bu, o çocuğun üzerine yıkılmak istenen bir suçtur. Ömer Güney'in üzerine bu suçu yıkmak istiyorlar. Ağabeyimle konuşamadım. Ağabeyimin, yengemin ve yeğenlerimin can güvenliğinin Türk yetkililerince güvence altına alınmasını istiyorum. Bizim bir tek irtibat kurma aracımız telefon ancak defalarca aramamıza rağmen hiçbirine ulaşamadık. Telefonlara cevap verilmiyor. Ağabeyimle ayda bir görüşürdüm" dedi.

Yarım saat öncesini hatırlamaz

Benim yeğenim, rahatsızdır. Beyninde tümör var. Yarım saat öncesini hatırlamaz. Daha evvelden, hastane raporları avar. Geçmişi incelenirse bu tetkikler ortaya çıkar" dedi. Ahmet Hakan'ın "Madem hasta nasıl güvenlikçi oldu?" sorusu karşılığında ise "Nasıl çalışıyor, neden çalıştırılıyor bilemem" cevabını verdi. Program konuğu Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu'nun "Sara hastalığı var mı?" sorusuna da "Sara hastalığını bilmiyorum, benim bildiğim beyninde tümör var" dedi. Amca Güney, "Bizim, aile olarak, PKK ile hiçbir ilişkimiz yoktur. Devlet ailemizi koruma altına alsın" diye konuştu.