Paris’te trafik polisine ateş açıldı, bir ölü, bir yaralı!

12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo saldırısıyla sarsılan Fransa’nın başkenti Paris'in Malakoff semtinde iki trafik polisine, yan yoldan çıkan araçta bulunan bir kişi tarafından ateş edildi. Saldırıda iki polis yaralandı. Ağır yaralanan kadın polis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Türkiye saati ile 09.30′da meydana gelen saldırıda yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Bölgeye ambulanslar gönderildi, olayın dünkü olayın devamı ile ilgili olup olmadığı araştırılıyor.

Paris’te mizah dergisi Charlie Hebdo’nun binasına dün düzenlenen saldırıda, 10 dergi çalışanı ve 2 polis hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili bir şüpheli teslim olurken, kardeş olduğu belirtilen iki saldırgan aranıyor. Yetkililer olayla ilgili 7 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.