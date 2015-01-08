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Paris'teki saldırıda dikkat çeken el işareti ne anlama geliyor?

Sosyal medyada bu işaret üzerine büyük bir tartışma başlarken, saldırganın 'Allah birdir' işareti yaparak tekbir getirdiği öne sürüldü

08 Ocak 2015 12:05

Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya baskın düzenleyerek 12 kişiyi öldüren saldırganlardan birinin kaçarken yaptığı el hareketi soru işaretine neden oldu. Saldırıyı gerçekleştiren grubun lideri olan saldırganın, sol elini havaya kaldırarak bazı işaretler yapması dikkat çekti.

Sosyal medyada bu işaret üzerine büyük bir tartışma başlarken, saldırganın "Allah birdir" işareti yaparak tekbir getirdiği öne sürüldü.

Ancak saldırganın bu  işareti sol eliyle yapması ortaya atılan iddiaya farklı yorumlar getirdi. Müslümanların sol elin işaret parmağını havaya kalırarak tekbir getirmelerinin alışılagelmiş bir durum olmadığına dikkat çekildi. Sol elle yapılan bu işaretin daha çok askeri alanda kullanılan "toplanın" mesajı olduğu yorumları yapıldı.

Bunun da saldırganların profesyonel askeri eğitim almış kişiler olduğunu gösterebileceğine vurgu yapıldı.

 

 

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