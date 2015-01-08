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IŞİD'e yakın internet sitesi Paris katliamı için ne dedi?

IŞİD'e destek veren haberleriyle bilinen takvahaber.com'da 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo katliamıyla ilgili bir haber yayınladı

08 Ocak 2015 10:39

Irak ve Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) destek veren haberleriyle bilinen, Türkiye'den yayın yapan takvahaber.com, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Paris katliamıyla ilgili "IŞİD'in tekil eylem çağrısı"na dikkat çekti. Haberde, IŞİD militanlarının tekil eylem çağrısına yanıt verdiği belirtilerek "12 Kindar Fransız öldürüldü" başlığı kullanıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yayınlanan "Charlie Hebdo" dergisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin takvahaber.com'da yer alan haber şöyle:

"İslam Devleti'nin 'tekil eylem' çağrılarını yanıt bulmaya devam ediyor. Son olarak Fransa'da peygamberimize Muhammed'e (sav) hareket eden bir dergiye baskın yapıldı. Kar maskeli 3 mücahidin derginin merkezine gelerek ellerindeki otomatik silahlarla çalışanşarın üzerine kurşun yağdırdığı öne sürüldü."

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