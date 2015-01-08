Milli Gazete, Charlie Hebdo katliamını 'Batı’nın yeni Ortadoğu projesi' olarak yorumladı

Dünya medyasından birçok saygın kuruluş ve basın örgütü, Fransa'nın başkenti Paris'te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen ve ülkenin en önemli karikatüristlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepki gösterirken, Milli Gazete, katliamı "Fransa’nın 11 Eylül’ü, deyip Ortadoğu’ya uzanır mı?" ifaderinin yer aldığı "Karanlığın Başkenti" başlığıyla duyurdu.

Gazetenin bugünkü nüshasında (8 Ocak 2015) saldırıya hedef olan Charlie Hebdo’nun "Peygamber Efendimize (S.A.V.) saldırıya yeltenen bir dergi" olarak nitelenmesi dikkat çekti. Haberde, "Saldırının Avrupa’da İslam’a karşı yükselen saldırılar ve düşmanlıkla irtibatlı olabileceği" savunulurken, herhangi bir "kınama" mesajı yer almadı.

Paris katliamına ilişkin Milli Gazete'de yer alan haber şöyle:

"Asala"nın cirit attığı, karanlık cinayetler işlediği yer: Paris... Üç PKK'lının öldürüldüğü ve en küçük bir ipucuna dahi rastlanılamadıĞI yer: Paris... Şehrin göbeğinde ve tehdit edildiği için polis koruması altına alınan binada dün 12 kişinin öldürüldüğü yer yine Paris...

Hemen başucumuzda, Bulgaristan’da camilerin vahşice ateşe verildiği… Almanya’da İslam düşmanlığı ateşinin “PEGİAD” benziniyle körüklendiği… İngiltere’de saldırıların Müslüman kadınlara bile yöneldiği… Avrupa’nın göbeğindeki Müslümanların; Arakan’daki Müslümanlardan daha tehlikeli havayı teneffüs ettiği şu günlerde, Peygamber Efendimize (S.A.V.) saldırıya yeltenen bir derginin hem de “Paris’in göbeğinde” ve de koruma altındayken “tekbir sesleri”yle saldırıya uğraması olsa olsa “FRANSA’NIN 11 EYLÜL”Ü olur.

'Fransa’nın 11 Eylül’ü, deyip Ortadoğu’ya uzanır mı?'

İkiz Kuleler’e yönelik 11 Eylül saldırısı, İslam dünyasına karşı başlatılan Haçlı Seferi’ni ateşleyen fitil olarak tarihe kazınırken, saldırının adeta canlı yayınlarda ve tüm dünyanın gözü önünde olmasıyla da bir milattı. Paris’te gerçekleşen saldırı, Avrupa’da İslam’a karşı yükselen saldırılar ve düşmanlıkla irtibatlı olabileceği gibi yine dünyanın gözü önünde gerçekleşmesiyle “manidar” görünüyor. Polis tarafından korunan ve en ufak bir saldırıda Müslümanların töhmet altında bırakılacağı aşikâr olan Charlei Hebdo dergisine yapılan saldırı, Ortadoğu’nun yeniden dizaynında Batı’nın yeni argümanı olabilir. 11 Eylül’le İslam âleminde sınırları değiştiren Batı, Fransa’nın 11 Eylül’ü başlığıyla bu saldırıyı kullanabilir.

Irkçılık ve İslâm düşmanlığının planlı bir şekilde artırıldığı Avrupa’da bir taraftan Müslümanlara ve camilere saldırılar artarken, diğer taraftan da Müslümanlara yönelik nefreti artırma amacı taşıyan “karşı saldırılar” da başladı. Fransa’da iki yıl önce Peygamberimize ahlâksızlık yapan bir dergiye “profesyonelce” düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. İki yıl sonra kritik bir dönemde yapılan saldırı gittikçe büyüyen İslâm düşmanlığını körükleme projesine hizmet ediyor.

Fransa’da iki yıl önce Peygamber Efendimiz’e karşı ahlâksızlık yapma cüreti gösteren haftalık karikatür dergisi Charlie Hebdo’nun binasına silahlı saldırıda bulunuldu. 3 maskeli saldırganın otomatik silahlarla düzenlediği saldırıda 2’si polis, 12 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 20 kişi de yaralandı. Kaç kişi oldukları henüz bilinmeyen saldırganların ise olayın hemen ardından siyah bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Charlie Hebdo, Kasım 2011’de Peygamber Efendimiz (sav)’in karikatürlerini yayımlamış, ardından başlayan protesto gösterilerinde derginin editoryal işlerinin yürütüldüğü Paris’teki merkezi ateşe verilmişti. Derginin içeriğinde Hz. Muhammed’e karşı alay ve küçük düşürme olmadığını iddia eden derginin yayıncıları, güya İslâm dininin bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini öne sürmüştü. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı. Dergi buna rağmen, 19 Eylül 2012’de bu kez Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler yayımlamış ve pek çok ülkede büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Charlie Hebdo, genellikle Papalık, Hristiyanlık, Yahudilik gibi diğer inançlarla ve kutsal kabul edilen değerlerle ilgili de alaycı karikatürlere yer veriyor.

Bu arada, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun resmi Twitter hesabından olayın yaşandığı saatlerde paylaşılan bir karikatür dikkatleri çekti. Derginin hesabından saldırıdan yaklaşık iki saat önce paylaşılan karikatürde, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi olarak çizilen bir karakter ve “Herkese sağlık dolu bir yıl diliyorum” sözleri yer alıyor.

'Hollande hâlâ saçmalıyor'

Saldırının ardından olay yerine gelen Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, gazetecilerin ve polislerin hedef alındığını belirtti. Çok zorlu bir zamandan geçtiklerinin altını çizen Hollande, “Bu ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı ve Hollande, Fransa’nın güya “özgürlükler ülkesi olduğu için böyle bir saldırı yaşadığını” iddia ederek, ülke olarak büyük bir şok içinde olduklarını kaydetti.