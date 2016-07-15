Paris Savcısı: Nice saldırganının radikal örgütlerle ilişkisi olduğuna dair bilgi yok

Fransa’nın Nice kentindeki kamyonlu terör sonrası Paris Savcısı açıklama yaptı. Savcının açıklamasında “Şu ana kadar üstlenen olmasa da, saldırı terör örgütü izleri taşıyor” dedi. Savcı, saldırganın radikal örgütlerle ilişkisine dair herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Savcı’nın açıklamasından satırbaşları şöyle:

10'u çocuk 84 kişi hayatını kaybetti, yaralılardan 25'i komada ve canlandırma çalışmaları sürüyor.

Kurbanların kimliklerinin tespit edilebilmesine çalışılıyor. Ailelerin acılı bekleyişini kısaltmaya çalışıyoruz.

Kamyon 11 Temmuz'da kiralandı. Saldırgan 14 Temmuz akşamı bisikletle kamyona gelerek hareket etti. Bisiklet aracın kasasında bulundu.

18 tonluk kamyonla bu saldırı gerçekleşti. Saldırgan 2 kilometre boyunca aracı sürdü ve daha sonra polise ateş açtı.

Polis müdahalesi başladıktan sonra kamyon 300 metre daha ilerledi. Kamyonun kasasında 8 boş palet bulundu.

Şoför kabininde 7.65 çapında bir tabancanın yanı sıra bir Kaleşnikof ve bir M16 otomatik silah replikası bulundu.

Silahların ve kamyonun ne şekilde alındığı konusunda araştırmalar devam edecektir.

Saldırgan Tunus doğumlu Muhammed Lahouiej Bouhle’dir.

Saldırgan 2010 ve 2016 yılları arasında hırsızlık suçundan sabıkalı ayrıca 2016 yılında silahlı şiddet suçundan 6 ay hapis cezası aldı. Bu ceza ertelendi. Radikal örgütlerle ilişki içinde olduğuna dair bilgi yok.

Bouhle'nin terör dosyası bulunmamaktadır.

Saldırgan Muhammed Buhlel'in eski eşi gözaltına alındı.

Şu ana kadar üstlenen olmasa da, saldırı terör örgütü izleri taşıyor.