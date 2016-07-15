T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paris Savcısı: Nice saldırganının radikal örgütlerle ilişkisi olduğuna dair bilgi yok

“Saldırıda 10’u çocuk 84 kişi hayatını kaybetti; saldırganın eşi gözaltında”

15 Temmuz 2016 21:43

Fransa’nın Nice kentindeki kamyonlu terör sonrası Paris Savcısı açıklama yaptı. Savcının açıklamasında “Şu ana kadar üstlenen olmasa da, saldırı terör örgütü izleri taşıyor” dedi. Savcı, saldırganın radikal örgütlerle ilişkisine dair herhangi bir bilginin olmadığını söyledi.

Savcı’nın açıklamasından satırbaşları şöyle: 

10'u çocuk 84 kişi hayatını kaybetti, yaralılardan 25'i komada ve canlandırma çalışmaları sürüyor.

Kurbanların kimliklerinin tespit edilebilmesine çalışılıyor. Ailelerin acılı bekleyişini kısaltmaya çalışıyoruz.

Kamyon 11 Temmuz'da kiralandı. Saldırgan 14 Temmuz akşamı bisikletle kamyona gelerek hareket etti. Bisiklet aracın kasasında bulundu. 

18 tonluk kamyonla bu saldırı gerçekleşti. Saldırgan 2 kilometre boyunca aracı sürdü ve daha sonra polise ateş açtı.

Polis müdahalesi başladıktan sonra kamyon 300 metre daha ilerledi. Kamyonun kasasında 8 boş palet bulundu.

Şoför kabininde 7.65 çapında bir tabancanın yanı sıra bir Kaleşnikof ve bir M16 otomatik silah replikası bulundu. 

Silahların ve kamyonun ne şekilde alındığı konusunda araştırmalar devam edecektir. 

Saldırgan Tunus doğumlu Muhammed Lahouiej Bouhle’dir.

Saldırgan 2010 ve 2016 yılları arasında hırsızlık suçundan sabıkalı ayrıca 2016 yılında silahlı şiddet suçundan 6 ay hapis cezası aldı. Bu ceza ertelendi. Radikal örgütlerle ilişki içinde olduğuna dair bilgi yok.

Bouhle'nin terör dosyası bulunmamaktadır. 

Saldırgan Muhammed Buhlel'in eski eşi gözaltına alındı.

Şu ana kadar üstlenen olmasa da, saldırı terör örgütü izleri taşıyor.

 

ETİKETLER

Paris SavcısıFransaNiceaçıklamaIŞİD

İlgili Haberler

Fransa'da Nice saldırısında ölenler için 3 günlük yas ilan edildi

Nice'teki saldırıda 85 kişi hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı: Nice saldırısında 85 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 50 kişinin durumu kritik

"Bütün kıtalardan gelen insanlar, küçük çocuklar..."

Nice saldırısında kaybettiği bebeğini Facebook sayesinde buldu

Saldırıda en az 12 bebek hayatını kaybetmişti

Okul gezisi için Nice'e giden Türk öğrenciden haber alınamıyor

Berlin'den okul gezisi için bölgeye giden bir öğretmen ve iki öğrenciden hâlâ haber alınamadığı açıklandı

Komşuları Nice saldırganını anlattı: Kaba ve tuhaf biriydi

85 kişinin hayatı kaybettiği saldırıyı düzenleyen Mohamed Lahouaiej Bouhlel'in eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği öğrenildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24