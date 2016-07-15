Okul gezisi için Nice'e giden Türk öğrenciden haber alınamıyor

Fransa'nın Nice kentindeki kanlı terör saldırısında orada olan ancak haber alınamayan kişiler arasında bir Türk öğrencinin olduğu ortaya çıktı.

Berlin'den Nice şehrine kutlamaları izlemeye gelen gruptan bir öğretmen ve iki öğrenciden hâlâ haber alınamıyor. Öğrencilerden birinin Türk olduğu belirtiliyor.

Almanca öğretmeni ile biri Türk, diğeri Lübnanlı iki öğrenci kayıp

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, “Maalesef kurbanlar arasında Berlinlerin de bulunduğunu düşünüyoruz” dedi. Berlin senato yönetimi, Charlottenburg semtindeki Paula Fürst okulu 12'nci sınıf öğrencisi iki gençle Almanca öğretmeninin kayıp olduğunu söyledi. Kayıp iki öğrenciden birinin Türk, diğerinin ise Lübnanlı olduğu iddia ediliyor.

İki öğrenciyle bir kadın öğretmenden haber alınamaması üzerine Paula Fürst Okulu'nda yas odası açıldı. Odada öğrencilere psikolog desteği veriliyor. Okulun önüne ise çiçekler konuldu.

Öğrenci yakınlarından biri, “Olay olduğunda, sınıf gösterileri izliyordu” dedi. Okul müdürü İlse Rudnich, bu konuda konuşmayacağını söyledi ve önce ailelerin bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.