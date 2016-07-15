Nice saldırısına sevinen AA muhabiri için TFF de harekete geçti, hakemlik lisansı iptal edilecek

Fransa’nın Nice kentinde bir kamyonun 14 Temmuz Ulusal Günü kutlamalarına dalarak 85 kişinin ölümüne neden olduğu saldırıya yorum yapan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ali Kahrıman aynı zamanda hakemlik yapıyordu. Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) Kahrıman hakkında soruşturma açtı.

Ali Kahrıman’ın Twitter'da paylaştığı saldırıya ilişkin mesajında, “Fransa’daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır…Terör değildir…” yorumunu yaptı ve mesajının sonuna da gülen surat ekledi.

Paylaşımı tepki çeken Kahrıman, hesabındaki kişisel bilgileri değiştirerek, “Burada yazdıklarım sadece beni bağlar.. Herhangi bir kurumla alakası yoktur..” diye yazdı. Kahrıman, söz konusu tweeti gelen tepkilerin ardından sildi. Daha sonra da hesabını kapattı.

Milliyet'te yer alan habere göre, TFF sitesinde Ali Kahrıman hakkında soruşturma başlatıldığının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'nın Nice kentinde dün akşam yaşanan terör saldırısı sonrası sosyal medyada Federasyonumuza bağlı bir il hakeminin attığı tweetler kamuoyunda haklı bir tepkiye yol açmıştır. Geçmişte yaşanan benzer olaylarda olduğu gibi, ilgili kişi hakkında gerekli disiplin soruşturulmasının başlatıldığını ve sonuçlarının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtir, dün gece yaşanan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığımızı vurgularız."

AA: İlişiği kesildi

Anadolu Ajansı da Twitter’dan bir açıklama yayınlayarak Kahrıman’ın sürekli çalışan değil, serbest haberci olarak dönem dönem AA’ya haberler yaptığını belirtmişti. Kahrıman’ın ‘son derece sorumsuz bir paylaşım yaptığı’ gerekçesiyle AA’yla tüm ilişiğinin kesildiği açıklandı. AA'nın açıklamasında şöyle denildi:

"Fransa'nın Nice kentinde 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrasında, sürekli çalışanımız olmayan ve serbest haberci olarak zaman zaman haberlerini kullandığımız Ali Kahrıman isimli şahsın kişisel Twitter hesabından son derece sorumsuz bir paylaşım yaptığı tespit edilmiştir. Bu kişinin Anadolu Ajansı ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."