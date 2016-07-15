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Dünya

Nice saldırısında kaybettiği bebeğini Facebook sayesinde buldu

Saldırıda en az 12 bebek hayatını kaybetmişti

15 Temmuz 2016 20:38

Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşen saldırı anın yaşanan kargaşada bebeğini kaybeden bir anne, çocuğuna Facebook'taki bir gönderi sayesinde kavuştu.

Sputnik’in haberine göre, Tiava Banner ve Yohlaine Ramasitera çifti, Facebook hesaplarından bebeklerinin fotoğrafının da yer aldığı mesajlarında "8 aylık bebeğimizi kaybettik. Sevgili dostlarımız, onu görürseniz lütfen bizimle iletişime geçin" ifadelerini kullandı.

Çifte, arkadaşları Rebecca Boulanger'den de destek geldi ve Boulanger Facebook hesabından "Arkadaşlarımız 8-10 aylık bebeklerini olayın hengamesinde kaybetti. Lütfen onu bulmamıza yardım edin" mesajını paylaştı.  

Facebook'ta paylaşılan bu mesajın ardından sosyal medya kullanıcıları bebeği aramaya başladı; öyle ki bebeğin kaybolduğuna ilişkin bir Twitter mesajı 8 bin 500 kez paylaşıldı.

​Sonunda da bir Facebook kullanıcısı anne ile iletişime geçip bebeğini teslim etti. Müjdeli haberi yine arkadaşları Boulanger verdi.

 

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