Komşuları Nice saldırganını anlattı: Kaba ve tuhaf biriydi

Bir kamyonla Fransa'nın güney kenti Nice'te kalabalığın arasına dalarak 85 kişiyi katleden saldırganın kimliğine ilişkin yeni bilgiler geldi. Tunus asıllı Mohamed Lahouaiej Bouhlel'in komşuları, son dönemlerde davranışlarının saldırganlaştığını söyledi.

Yerel Nice Matin gazetesi polisin etkisiz hale getirdiği saldırganın 31 yaşında ve Tunus kökenli olduğunu yazdı. Fransız polisinin saldırganın kimliğini belirlediği ancak henüz açıklamadığı bildiriliyor.

Fransız medyası, saldırganın adının Mohamed Lahouaiej Bouhlel olduğunu duyurdu. Haberlerde, söz konusu şahsın evinin arandığı belirtildi.



AFP muhabiri Catherine Marciono de, Fransız polisinin söz konusu şahsın evinde arama yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kamyon şoförü, 3 çocuk sahibi

BFM televizyonu, polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Bouhlel’in üç çocuk sahibi olduğunu duyurdu.

Komşularına göre; kamyon şoförlüğü yapan Bouhlel, boşandığından beri bunalımdaydı.



Geçtiğimiz günlerde direksiyon başında uyuyup bir kazaya neden olmuştu. Maddi sorunların da eklenmesiyle Bouhlel’in “saldırganlaştığını” belirten komşularından Jasmine, “Kaba ve biraz tuhaf biriydi. Karısından şikâyet edip dururdu” dedi.

"Dindar birine benzemiyordu"

Anan adlı bir başka komşusu, “Yakışıklıydı. İki kızıma fazla bakardı” diye konuştu.

Sebastien adlı komşusu da, “Dindar birine benzemiyordu. Sık sık şort giyerdi, bazen de ‘güvenlikçi’ botu giyerdi” ifadesini kullandı.



Telegraph’a konuşan bir diğer mahalle sakini de “Sessiz sakin biriydi. Müslüman olduğunu bilmiyordum” dedi.



Fransız kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırganın adli suç kaydının bulunduğu fakat radikal dinciler listesinde yer almadığı öğrenildi.