Paris saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı

Fransız polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, saldırıda yaralananlardan üçü daha hayatını kaybetti.

Böylece, Paris'i önceki gün kana bulayan altı ayrı saldırıda ölenlerin toplam sayısı 132'ye yükseldi.

Bu arada saldırılarda ölenlerin 15 farklı ülkeden olduğu açıklandı. Bu ülkeler şöyle: Belçika, Brezilya, Almanya, İngiltere, Şili, Meksika, Fas, Portekiz, Romanya, İspanya, İsviçre, İsveç, Tunus, ABD ve Fransız vatandaşları olduğu belirlendi.

Paris Başsavcısı dün yaptığı açıklamada 352 yaralı olduğunu; bunlardan 99'unun durumunun ağır olduğunu söylemişti.