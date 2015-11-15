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Dünya

Paris'te panik; katliamda ölenleri ananlar, Cumhuriyet Meydanı'ndan çığlık atarak kaçtı

Paris'te silah sesleri duyulduğu öne sürüldü, polis iddiaları yalanladı

15 Kasım 2015 21:53

Fransa'nın başkenti Paris'te önceki geceki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik sırasında, bir söylenti üzerine büyük panik yaşandı. Bomba ya da silah sesi duyulduğu yönündeki iddiaların ardından başlayan panikle insanlar korku içinde koşmaya başladı. Kısa süre sonra polis, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

132 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıların düzenlendiği yerlerden biri yakınlarında gerçekleşen ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki yüzlerce insanın çığlıklar atarak koşmasına yol açan olayın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Bir araçta bomba olduğuna dair söylentilerin insanları paniğe sürüklediği iddia ediliyor. Bir diğer söylenti de görevlilerin bir şüpheliyi kovaladığı ve ardından etraftaki insanların kaçmaya başladığı yönünde. Reuters'a konuşan bir yetkili, vatandaşlardan bazılarının silah sesi duyduklarına dair iddialar olduğunu söyledi.

Olay yerine takviye polis geldiği görülürken; AFP haber ajansı, olayın "yanlış alarmdan kaynaklanmış gibi göründüğünü" bildirdi.

Associated Press'e bilgi veren bir polis ise, "Birisi, panik içinde polise koşmuş. Polisler de silahlarını çekerek olay yerine gelince, etraftakiler korku içinde kaçışmaya başladı" dedi.


Panik, kurbanların anısına mum yakılıp çiçekler bırakılan alanda başladı ve birkaç saniye içinde büyüdü.

 

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