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Dünya

Bono, Paris saldırılarını yorumladı: Bunun İslam'la alakası yok

U2, saldırının gerçekleştiği dakikalarda Bataclan'dan birkaç kilometre uzakta prova yapıyordu

15 Kasım 2015 21:23

132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarının gerçekleştiği sırada en az 87 kişinin öldüğü Bataclan'dan birkaç kilometre uzaklıktaki Bercy Arena'da prova yapan U2 grubunun solisti Bono"Hayranlarımızın bize verdiği duygu, ‘Teröristler bizim takvimimizi belirleyemez, bizim hayatlarımızı onlar organize edemez’ Bunlar dinin içini boşaltıyorlar. Bunun İslam’la bir alakası yok" dedi.

Yaşanan kanlı terör saldırılarının ardından ilan edilen üç günlük yas nedeniyle Paris’teki konseri iptal edilen U2’nun solisti Bono katıldığı bir radyo programında soruları yanıtladı. 89 kişinin yaşamını yitirdiği Bataclan konser salonundaki saldırı için Bono, “Bu müziğe yapılmış ilk direkt saldırıdır” dedi.  

“Bu bizim konserimizde de yaşanabilirdi” diyen Bono sözlerine şöyle devam etti: “Terörle mücadele adını verdiğimiz süreçte bu müziğe yapılmış ilk direkt saldırıdır. Bunlar bizim insanlarımız. Katliamın soğuk kanlı etkisi oldukça rahatsız edici ve bunu kafamdan atamıyorum.”

ABD’li rock grubu Eagles of Death Metal’in konserini hedef alan saldırı esnasında U2, birkaç kilometre ötedeki Bercy Arena’da ertesi gün yapacakları gösterinin provasını yapıyordu. Olayın duyulmasıyla görevliler tarafından hızlıca güvenliklerinin sağlandığını anlatan Bono, sonrasında bütün gece televizyondan haberleri izlediğini söyledi. 

Konserin yapılacağı tarihi yetkililerin belirleyeceğini söyleyen Bono o günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. “Paris’e geri dönmek ve çalmak için sabırsızlanıyorum" diyen Bono sözlerini şöyle bitirdi:  

"Hayranlarımızın bize verdiği duygu, ‘Teröristler bizim takvimimizi belirleyemez, bizim hayatlarımızı onlar organize edemez’ Bunlar dinin içini boşaltıyorlar. Bunun İslam’la bir alakası yok."

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