Paris saldırılarında hayatını kaybedenlerin hikayeleri

13 Kasım’da Paris’te düzenlenen eşzamanlı saldırılarda 15 farklı ülkeden, en az 23 Fransa vatandaşı olmayan kişi de yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin hikayeleri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Agos’ta yer alan habere göre, yaşamını kaybedenler için dünyanın pek çok yerinde anmalar düzenlenirken, hastanelerde yatmakta olan 350’yi aşkın yaralı için de kan verme kampanyası devam ediyor.

Paris’te hayatını kaybedenlerin bir kısmının hikayesi şöyle:

-32 yaşındaki Thomas Ayad Universal Music’te çalışıyordu.

-Elodie Breuil’in babası TIME dergisine yaptığı açıklamada 23 yaşındaki tasarım öğrencisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

-Paris-Est Üniversitesi’nden Le Monde gazetesine yapılan açıklamaya göre Marne-la-Vallée Üniversitesi Direktörü Nicolas Classeau hayatını kaybetti.

-Inrockuptibles dergisinde çalışan 43 yaşındaki gazeteci Guillaume B. Decherf hayatını kaybedenler arasında.

-34 yaşındaki Elsa Veronique Deplace San Martin konser salonunda yaşamını yitirdi.

-2 çocuk babası 46 yaşındaki Fabrice Dubois, Publicis Danışmanlık firmasında çalışıyordu.

-28 yaşındaki Grégory Fosse, D17 televizyonunda müzik programı yapımcısıydı.

-39 yaşındaki Matthieu Giroud, Paris-Est Üniversitesi’nde coğrafya alanında çalışıyordu.

-İspanya vatandaşı 29 yaşındaki Juan Alberto Gonzalez Garrido 2 senedir Fransa’da yaşıyordu.

-France 24 kameramanı 38 yaşındaki Mathieu Hoche’un 6 yaşında bir çocuğu vardı.

-40 yaşındaki Pierre Innocenti, Che Livio Restoran’ın sahiplerinde biriydi.

-Sürdürülebilir yaşam alanı projesi Vergers Urbain’in mimarlarından Quentin Mourier’nin yaşamını yitirdiği Twitter üzerinden duyuruldu.

-35 yaşındaki Hélène Muyal konser salonunda hayatını kaybedenler arasındaydı.

-45 yaşındaki eski gazeteci David Perchirin, Seine-Daint-Denis’de ders veridyordu.

-33 yaşındaki Aurélie de Peretti, babasıyla buluşmak için Saint-Tropez’den Paris’e gelmişti.

-40 yaşındaki Manu Perez Universal Music’te çalışıyordu. Aynı firmada çalışan Thomas Ayad da hayatını kaybetti.

-Valentin Ribet 26 yaşında bir avukattı.

-Gründ dergisi editörü 26 yaşındaki Lola Salines de hayatını kaybedenler arasında.

-Şili Dışişleri Bakanlığı üç Şili vatandaşının öldüğünü duyurdu. Biri Paris'te yaşayan Luis Felipe Zschoche Valle, diğer diğeri bakanlık açıklamasında 'Şilili sürgün' olarak tanıtılan Patricia San Martin, üçüncüsü ise Şili'nin Meksika Büyükelçisi Ricarod Nunez'in yeğeniydi. Nunez'in Fransa - Şili çifte vatandaşlığı bulunan kızı Elsa Veronique Delplace San Martin de ölenler arasındaydı.

-23 yaşındaki öğrenci Hugo Sarrade, konser için Montpellier’den Paris’e gitmişti.

-Ailesi, İtalya'nın Venedik kentinden, 28 yaşındaki Valeria Solesin'in Bataclan'ın dışında öldürüldüğünü açıkladı.

-24 yaşındaki Anna Petard Lieffrig’in ölümü, kendisinin 2013 yılında staj yaptığı Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü tarafından açıklandı.

-36 yaşındaki polis memuru Thierry Hardouin, La Belle Equipe Restoran’da öldürüldü.

-Vogue ve Magame Figaro dergilerinde gazetecilik yapan eski manken Véronique Geoffroy de Bourgies, Zazakely Sambatra adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusuydu.

-33 yaşındaki Guillaume Le Dramp ve 25 yaşındaki Victor Munoz da Chronne Caddesi’nde hayatını kaybedenler arasındaydı.

-37 yaşındaki Tunuslu Halima Saâdi ve kızı Halima, La Belle Equipe Restoran’da öldürüldü.

-Ünlü futbolcu Lassana Diarra, Twitter’dan yaptığı açıklamayla kuzeni Aska Diakité’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

-Nohemi Gonzales Kaliforniya'dan gelen 23 yaşındaki bir ABD'li öğrenciydi. Paris'te eğitim gördüğü tasarım üniversitesi ölümü teyit etti. Hem ABD hem de Meksika vatandaşlığı vardı.

-İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve ailesi, İngiliz vatandaşı Nick Alexander'ın Bataclan'da öldüğünü teyit etti.

-Meksika vatandaşı Michelle Gil Jaimes'di. Vera Cruz Valisi Twitter'da mesaj yayınladı ve ailesine başsağlığı diledi.

-En az üç Belçika vatandaşı yaşamını yitirdi. Bu kişiler, 26 yaşındaki Türkiye kökenli Elif Doğan, 47 yaşındaki Milko Jozic ve adı belirlenemeyen 28 yaşındaki bir genç. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 30 yıl Belçika’da yaşayıp marketler zinciri kurduktan sonra İzmir’e yerleşen babası Kemal Doğan kızının ölümünü İzmir'de, internet üzerinden öğrendi.

-63 yaşındaki Portekiz vatandaşı Manual Dias Paris'te yaşıyordu. Stade de France yakınlarındaki patlamada yaşamını yitirdi.

-Portekiz vatandaşı olan Precilia Correia 35 yaşındaydı. Bataclan'da Fransız erkek arkadaşının yanında öldü.

-Fas basını, 29 yaşındaki Faslı mimar Amine Ibnolmobarak'ın Carillon barında öldüğünü duyurdu.

Uzunian ve babası kayıp

-Öte yandan 17 yaşındaki bir Ermeni kızın ve babasının halen kayıp olduğu belirtiliyor. Armenpress’in haberine göre Bataclan’daki konsere giden Lara Uzunian ve babasından, saldırı sonrasında haber alınamadı.

89 kişinin hayatını kaybettiği konser salonunda adli tıp uzmanları olay yeri incelemesine devam ediyor.