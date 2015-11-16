Paris katliamının yolu Ege'den mi geçti?

Paris’te 6 ayrı saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybederken katliamın yolunun Ege’den geçtiği ortaya çıktı. Paris saldırganlarının Suriyeli sığınmacı görüntüsünde sahte pasaportlarla Türkiye’den Yunanistan’a geçen cihatçılar olduğu belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı saldırıların Belçika’da planlandığını söyledi. Belçika hücresinin bir üyesi için ‘insan avı’ başlatıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Paris saldırılarında Türkiye-Suriye bağlantısı büyüyor. Middle East Eye sitesine göre Britanya istihbarat yetkilileri kısa süre önce Suriye’den dönen ve Türkiye’den geçen bir hücrenin üzerinde duruyor. Bazı saldırganların Türkiye’de alınmış sahte belgeler olması muhtemel Suriye pasaportları kullanıp sığınmacı gibi görünerek Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçtiği belirtildi. Fransa terörle mücadele savcılığının Paris saldırılarını üç ayrı ekibin planlayıp düzenlediğini duyurmasının ardından, Belçika hücresi ortaya çıkartıldı. Dün Paris’te Kalaşnikof dolu Seat marka siyah bir aracın bulunmasının ardından, Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve saldırıların Belçika’da yaşayan kişilerce planlandığını ve Fransa’daki işbirlikçileriyle düzenlendiğini duyurdu. Belçika hücresinin de yolu Suriye’den geçmiş.

3 Ekim’de geçtiler

Bataclan konser salonunda katliam yapan canlı bombalardan biri 29 yaşındaki Fransız vatandaşı Ömer İsmail Mostefai. Bir diğerinden çıkan Suriye pasaportu 25 yaşındaki Ahmed Almuhamed’e ait gözüküyor. Sırbistan’ın Bliç gazetesine göre Almuhamed bir başka canlı bombayla birlikte 3 Ekim’de Türkiye’den Yunanistan’ın Leros Adası’na ulaştı. Yunan sitesi Protothema, hem Ahmed Almuhamed hem de Mohammed Almuhamed’e ait Pire’ye iki feribot biletini yayımlayıp bir akrabalık olabileceğini kaydetti. Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan ve Avusturya’ya geçen Almuhamed’in Fransa’ya varması bir ay aldı.

Türkiye’ye geldi

Bataclan’ı dört saldırgan basmıştı, üçü kendini havaya uçurmuş, dördüncüsü pimi çekmeden polis tarafından öldürülmüştü. Salondaki görgü tanıkları, birinin kadın olduğunu söylüyor. Mostefai’nin kimliği de pim üzerine kalan kopmuş parmağından tespit edildi. Fransız gazetesi Le Monde, Mostefai’nin 2013’te Türkiye gelip Suriye’ye geçtiğini ve sonbahar 2013-bahar 2014 arası Suriye’de kaldığını yazdı. Medyaya göre bir diğer canlı bomba, Belçika’dan Bilal Hadfi. Diğerleri gibi Suriye’de savaşmış. Bombacıların hepsi “Avrupa’nın cihat başkenti”, “terörist yatağı” denen Belçika başkenti Brüksel’in varoşu Molenbeek’te örgütlenmiş ve silahlanmış.