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Dünya

Paris saldırıları PlayStation 4'le mi planlandı?

Belçika İçişleri Bakanı: PlayStation 4, WhatsApp’ı takip etmekten daha zor

16 Kasım 2015 15:40

Fransa’nın başkenti Paris’te 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların nasıl planlandığı konusundaki tartışmalar sürüyor. IŞİD militanlarının, saldırıları oyun konsolu PlayStation 4 üzerinden planlamış olabileceği konuşuluyor.

Forbes’un haberine göre, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan aramalarda bir oyun konsolu ele geçirildi. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, PS 4’ün IŞİD militanları tarafından haberleşmek amacıyla kullanıldığını ifade ederken, durumun gerekçesi olarak oyun konsolundaki konuşmaların takibinin zor olmasını gösterdi ve “PlayStation 4, WhatsApp’ı takip etmekten daha zor” dedi.

IP tabanlı sistemlerin dinlenmesinin cep telefonu konuşmalarını izlemekten daha zor olduğunu vurgulayan uzmanlar, hükümetlerin ne sıklıkla konuşmalara ulaşabildiğinin bilinmemesi nedeniyle militanların “rahatlıkla” terör eylemleri hakkında sohbet edebildiğini söylüyor. PlayStation Network’ün 65 milyonu aktif olmak üzere 110 milyon kullanıcısının bulunduğu hatırlatılırken, hükümetlerin, bir kişinin profilini oyun konsolundaki verilerle oluşturmasının neredeyse imkansız olduğu ifade ediliyor.

Bunların yanı sıra, militanların sözlü iletişim kullanmayarak, yalnızca oyun içindeki hamlelerle de anlaşabileceğine dikkat çekiliyor. Buna örnek olarak, Call of Duty adlı savaş oyununda mermilerle duvarlara kısa süre içinde silinen mesajlar yazılabileceği gösteriliyor.

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