Paris'i kana bulayan saldırganlara ne oldu?

Paris’i kana bulayan ve 132 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında Belçikalı Abdelhamid Abbaoud'un olduğu ve şu an Suriye’de olduğu düşünülüyor. Fransız polisi, dün akşam saatlerinde Salah Abdeslam adlı şüphelinin kimlik bilgilerini yayımladı. Saldırının planlayıcıları arasında yer alan üç kardeşten Salah Abdeslam'ın da Belçika doğumlu olduğu biliniyor. Abdeselam'ın kardeşlerinden Brahim Abdeslam Paris'teki saldırıda kendini havaya uçururkeni, Mohammed Abdeselam Belçika'da tutuklandı.
Fransa polisinin şimdiye kadar açıkladığı şüpheli isimler şöyle:
Salah Abdeslam, 26 - Aranıyor
Mohammed Abdeslam - Belçika'da tutuklandı
Brahim Abdeslam, 31 - Voltaire Bulvarı'nda kendini patlattı
Ismail Omar Mostefai, 29 - Bataclan konser salonunda öldü
Bilal Hadfi, 20 - Stade de France stadyumunda öldü
Samy Amimour, 28 - Bataclan'da öldü
Ahmed el Muhammed - Stade de France'da kendini patlattı
Abdelhamid Abbaoud - Şu anda Suriye'de
Kimliği belirlenemeyen diğer dört saldırgan saldırılar sırasında öldü