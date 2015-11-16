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Dünya

Paris'i kana bulayan saldırganlara ne oldu?

Saldırıda 130'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti

16 Kasım 2015 14:42

Paris’i kana bulayan ve 132  kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında Belçikalı Abdelhamid Abbaoud'un olduğu ve şu an Suriye’de olduğu düşünülüyor. Fransız polisi, dün akşam saatlerinde Salah Abdeslam adlı şüphelinin kimlik bilgilerini yayımladı. Saldırının planlayıcıları arasında yer alan üç kardeşten Salah Abdeslam'ın da Belçika doğumlu olduğu biliniyor. Abdeselam'ın kardeşlerinden Brahim Abdeslam Paris'teki saldırıda kendini havaya uçururkeni, Mohammed Abdeselam Belçika'da tutuklandı.

Fransa polisinin şimdiye kadar açıkladığı şüpheli isimler şöyle:

Salah Abdeslam, 26 - Aranıyor

Mohammed Abdeslam - Belçika'da tutuklandı

Brahim Abdeslam, 31 - Voltaire Bulvarı'nda kendini patlattı

Ismail Omar Mostefai, 29 - Bataclan konser salonunda öldü

Bilal Hadfi, 20 - Stade de France stadyumunda öldü

Samy Amimour, 28 - Bataclan'da öldü

Ahmed el Muhammed - Stade de France'da kendini patlattı

Abdelhamid Abbaoud - Şu anda Suriye'de

Kimliği belirlenemeyen diğer dört saldırgan saldırılar sırasında öldü

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