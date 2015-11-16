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Dünya

Paris saldırganlarından Salih Abduselam Belçika'da yakalandı mı?

Reuters, söz konusu iddia hakkında düzeltme haber yayınladı

16 Kasım 2015 15:00

Paris'i kana bulayan katliamlarla ilgili insan avı sürerken, kaçak saldırganlardan Salih Abdeslam'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yakalandığına iddialar ortaya atıldı. Ancak bu haberler doğrulanamadı. Reuters, konu hakkında düzeltme haber yayınladı.

Abdeslam Salah'ın dün Fransa polisi tarafından fotoğrafı yayınlanmıştı. Polis, hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan Abdeslam'ın "tehlikeli" olduğunu belirtti ve görenlerin kesinlikle müdahale etmemesini istedi. Bugün öğle saatlerinde RTL televizyonu Abdeslam'ın yakalandığını öne sürdü. Fakat bu iddia doğrulanamadı. Abdeslam'ın "Avrupa'nın cihat başkenti" olarak nitelendirilen Molenbeek'te yakalandığı belirtilmişti.

Associated Press'in haberine göre; Belçikalı Abdelhamid Abbaoud'un saldırıların talimatını verdiği ve şu anda Suriye'de olduğu düşünülüyor. 

Daily Mail'in haberinde, IŞİD'e birçok militan devşiren ve daha sonra onları eylemler yapmaları için Avrupa'ya geri gönderen Abbaoud'un daha önce "Avrupa'nın cihat başkenti" olarak nitelendirilen Molenbeek'te yaşadığı belirtildi. Haberde, Abboaud'un dünyayı şoke eden saldırıları Suriye'deki üssünden planladığının düşünüldüğü de yer aldı.

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