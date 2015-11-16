Paris saldırılarıyla ilgili iki yeni isim

Başkent Paris'te cuma akşamı art arda meydana gelen saldırılar sonrası terör şokunu atlatmaya çalışan Fransa'da, bombacılardan ikisinin kimliği daha ortaya çıktı. Saldırıların Belçika ile bağlantılı olduğu görülürken, Fransız polis dün gece çok sayıda operasyon düzenledi. Asker sayısının artırıldığı Paris sokaklarında ise ölenler anıldı.

Sputnik'in AFP’ye dayandırdığı habere göre, adını vermesi yasak olan bir yargı yetkilisi, Stade de France stadındaki saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin 20 yaşındaki Fransız polis Bilal Hadfi olduğunu söyledi. Yetkili, Voltaire Bulvarı’ndaki saldırıyı düzenleyen ismin ise 31 yaşındaki Brahim Abdeslam olduğunu belirtti. Aynı zamanda Brahim Abdeslam, dün hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan 26 yaşındaki Salah Abdeslam’ın kardeşi.

Fransız Le Monde gazetesi, Salah Abdeslam’ın Fransa’nın kuzeyinde araba kullanırken polis tarafından durdurulduğunu, ama gözaltına alınmadığını yazdı. Salah Abdeslam’ın, bombacıları taşıyan siyah aracı kiralayan kişi olduğu düşünülüyor. Paris'in doğusundaki Montreuil'de de diğer bir araç, söz konusu aracın içinde de 3 Kalaşnikof bulunmuştu.

Kimliği ilk tespit edilen bombacı ise Omar Ismail Mostefai olmuştu. Fransız polisi, muhafazakar ve göçmen yoğunluklu Courcouronnes bölgesinde doğduğu belirtilen ve kopan parmağından kimliği tespit edilen 29 yaşındaki Mostefai’nin babası ve erkek kardeşini gözaltına almıştı.

Diğer taraftan Sırbistan’da yayın yapan Blic gazetesi, 25 yaşındaki Ahmed Almohammad’in, Le Figaro gazetesi de 1990 doğumlu Abbdulakbak B.’nin adını vermişti. Almohammad’in üzerinde bulunduğu öne sürülen bir pasaportun fotoğrafı paylaşılmış, CNN muhabiri Christiane Amanpour da iki bombacının sahte Türk pasaportu taşıdığını iddia etmişti.

Paris ve Belçika sınırında operasyon; en az 3 gözaltı

Öte yandan dün gece Paris ve Belçika sınırına yakın bölgelerde çok sayıda baskın düzenlendi. iTELE’nin haberine göre, Toulouse kentindeki baskınlarda en az 3 kişi gözaltına alındı. Toulouse'daki operasyonun 2012'de 7 kişiyi öldüren ve El Kaide örgütüne yakınlığı ile tanınan Muhammed Merah isimli teröristin yaşadığı mahallede gerçekleştiği öğrenildi.