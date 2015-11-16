Avrupa Paris için saygı duruşunda



Cuma akşamı bir kez daha kanlı terör saldırılarıyla sarsılan Paris'te hayatını kaybedenler için bugün Avrupa genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

AB devlet ve hükümet başkanlarının hafta sonunda yaptığı yazılı açıklamada, tüm Avrupalılar Pazartesi günü saat 12.00’de saygı duruşuna davet edildi. Açıklamada, 'iyinin, kötüden güçlü olduğu' vurgulandı. AB üyesi devletler tarafından yapılan ortak davette, aşırılık, terörizm ve nefrete karşı mücadelede gerekli her şeyin yapılacağına dikkat çekildi.

AB devlet ve hükümet başkanlarının açıklamasında, Paris'te düzenlenen saldırılardan ötürü derin bir şok ve üzüntü içerisinde olunduğu belirtildi. Paris'teki saldırıların tüm Avrupa'ya yapılmış saldırılar olduğuna dikkat çekilirken, 13 Kasım tarihinin Avrupalıların hafızasında, en acı günlerden biri olarak kalacağı belirtildi. Bu nedenle de tüm Avrupalılara bir dakikalık saygı duruşuna katılmaları için çağrı yapıldı.