Hasan Cemal: Lanetliyorum! İhsan Eliaçık: Peygamber'e eleştirinin cezası yok, İslam'ı katlediyorlar

Fransa’nın başkenti Paris’teki haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen 12 kişinin öldüğü silahlı saldırı sosyal medyada tartışılıyor. Twitter'da T24 yazarı Hasan Cemal "Saldırıyı lanetliyorum", Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök "Kendim için de korkuyorum, ülkem için de korkuyorum" mesajlarını paylaşırken Antikapitalist Müslümanlar grubunun önde gelen ismi İhsan Eliaçık, "'Peygamber'i karikatürle eleştirmenin, bırakın öldürmeyi, cezası dahi yok. Alşlah'a inanmamanın bile cezası yok. Bunlar İslam'ı katlediyor" dedi.

2011 yılında yayımladığı Hz. Muhammed karikatürü nedeniyle tartışmalara neden olan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırı, bazı gazeteciler ve ünlüler tarafından kınandı.

Nediyor.com tarafından derlenen bazı Twitter yorumları şöyle: