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Paris 2024

Paris 2024

Kasperksy'den Paris 2024 Yaz Olimpiyatları öncesi dolandırıcılık uyarısı: Güvenlik yazılımı kullanın ve güncel tutun

"Kendinizi eğitin, yaygın dolandırıcılık taktikleri ve bunların nasıl fark edileceği hakkında bilgi sahibi olun"

Paris 2024

Türkiye'ye, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yeni kota

Para tenisçi Ahmet Kaplan kota almaya hak kazandı

Paris 2024

Türkiye'nin ilk olimpik kadın kılıççısı Nisanur Erbil, Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek

"Bunu genç bir yaşta başardığım için mutluyum, Paris Olimpiyatları benim için çok çok güzel bir tecrübe olacak"

Paris 2024

Olimpiyatlar, 100 yıl sonra Paris'te

İstanbul, 5 kez aday olup, 3 kez resmi aday statüsü kazanmasına rağmen olimpiyatları alamadı

Paris 2024

ASKİ Spor'dan olimpiyatlardan men edilen Rıza Kayaalp açıklaması: Tertemiz spor kariyeri lekelenmek isteniyor

Arslan, Kayaalp'in 3. Dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazandığını da hatırlattı

Paris 2024

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Paris 2024'te madalya hasretini sonlandırmayı hedefliyor

Erdemir; yaptığı açıklamada, "Olimpiyatların hayaliyle yanıp tutuşuyorum" ifadelerini kullandı

Paris 2024

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, "yasaklı madde" gerekçesiyle olimpiyat kadrosundan çıkartıldı!

Kayaalp, yasaklı madde iddialarının ardından açıklama yapmıştı

Paris 2024

Türkiye'ye, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan iki yeni kota

Yüzmede, Emir Batur Albayrak ve Kuzey Tunçelli daha önce de kota almaya hak kazanmıştı

Paris 2024

İBB Spor Kulübü'nün 24 sporcusu, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kota aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kota alan sporcular ile konuştu

Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek basketbol takımları belli oldu

Olimpiyat biletini alan son takımların da belirlenmesiyle, Olimpiyat grupları da belli oldu

Paris 2024

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu

Paris 2024

Olimpiyatlara, Türkiye'den ilk kez kadın kürek sporcusu gidecek

"Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterebileceğime katkı sağlayabileceğime inanıyorum"

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