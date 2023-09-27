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Paris 2024
"Kendinizi eğitin, yaygın dolandırıcılık taktikleri ve bunların nasıl fark edileceği hakkında bilgi sahibi olun"
Para tenisçi Ahmet Kaplan kota almaya hak kazandı
"Bunu genç bir yaşta başardığım için mutluyum, Paris Olimpiyatları benim için çok çok güzel bir tecrübe olacak"
İstanbul, 5 kez aday olup, 3 kez resmi aday statüsü kazanmasına rağmen olimpiyatları alamadı
Arslan, Kayaalp'in 3. Dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazandığını da hatırlattı
Erdemir; yaptığı açıklamada, "Olimpiyatların hayaliyle yanıp tutuşuyorum" ifadelerini kullandı
Kayaalp, yasaklı madde iddialarının ardından açıklama yapmıştı
Yüzmede, Emir Batur Albayrak ve Kuzey Tunçelli daha önce de kota almaya hak kazanmıştı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kota alan sporcular ile konuştu
Olimpiyat biletini alan son takımların da belirlenmesiyle, Olimpiyat grupları da belli oldu
"Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterebileceğime katkı sağlayabileceğime inanıyorum"
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