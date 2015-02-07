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Dünya

Papa'dan yumruktan sonra çocuğa tokada da onay

Katoliklerin ruhâni lideri Papa Francis, ailelerin çocuklarına vurabileceğini söyleyince insan hakları savunucuları tepki gösterdi

07 Şubat 2015 12:18

Charlie Hebdo karikatür dergisine düzenlenen baskının ardından yaptığı "Anneme küfreden yumruğu yer. Bu çok normaldir. İnsanların inançlarıyla dalga geçemezsiniz" açıklamasıyla tartışma yaratan Papa Francis, ailelerinin ceza olarak çocuklarını tokatlayabileceklerini söyledi. 

Vatan’da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen ayinde babalıkla ilgili konuşan Papa, çocukları kötü davranışlarda bulunan ailelerin ceza olarak tokat atmasının ‘kabul edilebilir’ bir durum olduğunu belirtti. 

 

Suratına vurmayın

 

Papa çocuğun suratı dışında bir yerine tokat atılması durumunda saygınlığına da zarar verilmemiş olacağını kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde Papa’nın bu sözlerinin çocuk hakları savunucularının tepkisini çektiği, pek çok kişinin bu yorumu ‘çok yanlış ve şaşırtıcı’ bulduğu vurgulandı.

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