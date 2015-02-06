Papa ABD Kongresi'nde konuşacak



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, Papa'nın 24 Eylül'de Kongre'nin üst ve alt kanadını oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine sesleneceğini açıkladı. 78 yaşındaki Papa'nın New York'ta BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması, ayrıca Başkan Barack Obama ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Papa'nın ABD ziyaretinin asıl amacını Philadelphia'da düzenlenen "Dünya Aile Günü" oluşturuyor. Papa 2'nci Jean Paul (II. Ioannes Paulus) tarafından gündeme getirilen "Dünya Aile Günü" daha önce Roma, Rio de Janeiro, Manila (Filipinler), Valencia (İspanya), Ciudad (Meksika) ve Milano'da yapılmıştı. Philadelphia'daki etkinlik 22 – 27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Papa'nın ABD'de ele alacağı başlıklar arasında iklim değişikliğiyle mücadele, göç ve Washington'ın izlediği Küba politikası da bulunuyor. Vatikan'ın ziyaretle ilgili ayrıntıları ilkbahar ya da yaz aylarında ilan etmesi bekleniyor.

Papa, ABD ziyareti sırasında İspanyol rahip Junipero Serra'yı (1713-1784) aziz ilan edecek.