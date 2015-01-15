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Dünya

Papa'dan Charlie Hebdo yorumu: Kimsenin inançlarını dalga konusu yapamazsınız

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francis, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yeni sayısı hakkında, "Kimsenin inançlarına hakaret edemezsiniz" yorumunda bulundu

15 Ocak 2015 20:19

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francis, 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisinin yeni sayısı hakkında, "Anneme küfreden yumruğu yer. Bu çok normaldir' ifadelerini kullandı.

Papa Francis, Charlie Hebdo'nun kapağında Hz. Muhammed bulunan yeni sayısını yayımlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Papa, saldırı için "Anneme küfreden yumruğu yer. Bu çok normaldir. İnsanların inançlarıyla dalga geçemezsiniz" dediği yorumla herkesi şaşırttı. Açıklamaya liderlerin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Vatan gazetesinin haberine göre, "Düşünceyi ifade etmenin bazı sınırları vardır. Özellikle bir insanın inancına hakaret edilmesi ya da alay edilmesi durumunda” diyen Papa, düşünceyi ifade özgürlüğünü temel bir insan hakkı olduğunu ancak herkesin düşüncesini ifade ederken kamu yararını gözetmesi gerektiğini söyledi.

Papa duruma ilişkin ziyaretlerinde kendisine eşlik eden Alberto Gasparri üzerinden bir örnek verdi ve “Eğer iyi arkadaşım Dr. Gasparri anneme küfrederse bir yumruk yemeyi bekleyebilir. Bu çok normaldir. Kimseyi provoke edemezsiniz. Kimsenin inançlarına hakaret edemezsiniz. Kimsenin inançlarını dalga konusu yapamazsınız” dedi.

 

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