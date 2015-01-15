Papa gelecek diye, kimsesiz çocuklar hücrelerde ölüme terk ediliyor

Filipinler'in başkenti Manila'da Papa François'in ülkeye gerçekleştireceği gezi öncesi yönetim Manila sokaklarındaki kimsesiz çocukların hepsini toplayarak bir hücreye koyduğu ortaya çıktı. Üstelik çocukların zorla tutulduğu yerlerde kimisi açlıktan ölüyor.

Milliyet'in haberine göre, Filipinler’de yaşanan bu skandal kan donduran görüntüleri ortaya çıkardı.

Papa’nın ziyareti öncesi büyük bir hareketliliğin yaşandığı ülkede yetkililer sokaklardaki kimsesiz çocukları toplayıp sığınma evine getirdi.

Toplama kampını andıran bu yerde çocuklar yetişkinlerle aynı koğuşlarda büyük bir kalabalık içinde tutuluyor.



Geceleri yerde yatmaya zorlanan çocuklar, yetişkinler ya da kendilerinden daha büyükler tarafından şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. İnsanlık dışı görüntülerin yaşandığı bu yerde açlıktan ölen çocuklar bile var.