Papa, Twitter'dan da istifa ediyor

Geçtiğimiz günlerde istifasını açıklayan Papa 16. Benediktus'un, Twitter hesabının, görevi bırakacağı 28 Şubat'ta kapanacağı duyuruldu.



Katolik Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un Twitter hesabının, görevinden ayrılmasıyla kapanacağı bildirildi.

Vatikan radyosu, takipçilerine 9 dilde Twitter'daki @pontifex adresinden seslenen Papa'nın hesabının, açıldıktan yaklaşık 2,5 ay sonra, görevinden ayrılacağı perşembe günü TSİ 21.00'de kapanacağını duyurdu.

Papa'yı hesabın açıldığı 12 Aralık'tan bu yana İngilizce olarak 1 milyon 502 bin, İspanyolca 647 bin, İtalyanca da 307 bin kişi takip ediyordu.

16. Benediktus, 11 Şubat'ta "İlerleyen yaşım nedeniyle görevi sürdürecek gücüm yok. Görevi bırakma kararımın ciddiyetinin farkındayım" diyerek istifa kararını açıklamıştı.

Vatikan tarihinde istifa eden ikinci Papa unvanını alan 16. Benediktus'un görev süresi 28 Şubat'ta görevini bırakacak.