Papa'nın yüzüğü parçalanacak

Vatikan’a göre 28 Şubat’ta helikopterle Roma’ya iki saat uzaklıktaki Albano Gölü kıyısındaki yazlık Castel Gandolfo rezidansına gidecek olan Benedikt, sonrasında Vatikan’da bir manastırda hayatını geçirecek. Papa, unvanını bıraktıktan sonra kardinal olarak hayatını sürdürecek olan Alman asıllı din adamı, beyaz cüppe yerine kırmızı bordürlü siyah cüppe giyecek.

Ayrıca özel papa yüzüğü de görevi bıraktıktan sonra çekiçle kırılarak imha edilecek. 16’ncı Benedikt, yeni Papa’nın seçimine 80 yaşını geçtiği için katılamayacak.

Lombardi, Papa’nın son görev gününde, Clementin Salonu’nda kardinallerle bir araya gelerek, onlara veda edeceğini söyledi. Papa, yerel saatle 17.00’da da Vatikan’dan bir helikopterle ayrılarak, Roma yakınlarında yazlık ikametgahın bulunduğu Castel Gandolfo’ya gidecek. Bu süre zarfında ise Papalık makamı “sede vacante (makam boş)” olarak anılacak. Yeni Papa’nın seçilmesinin ardından ise 16. Benediktus, kendisi için restore edilen Vatikan’daki Mater Ecclesia Manastırı’na geçecek. Lombardi, 16. Benediktus’un yeni yaşam yerinin, çok ekonomik ve gösterişten uzak olacağının altını çizdi.

Sistine Şapeli’ne kapanarak, yeni Papa’yı belirleyecek olan 80 yaşın altındaki kardinallerden oluşan 117 kişilik Kardinaller Koleji’nin 15 Mart’tan önce toplanmayacağını belirtti. Lombardi, görevinin bitmesinin ardından 16. Benediktus’a hangi sıfatla hitap edeceklerini ise halen kendilerinin de bilmediğini ve buna yönelik sorulara hazır olmadıklarını dile getirdi. Öte yandan, Papalık makamının boş olduğu döneme ilişkin 16. Benediktus’un, Monsenyör Giuseppe Sciacca’yı Apostolik Odası’nın genel denetçisi olarak atadığı açıklandı. Sciacca’nın ayrıca, makam boşluğu sırasında, Vatikan Devleti’nin sorumluluğunu vekaleten yürütecek olan ve ‘camerlengo’ olarak anılan Kardinal Tarcisio Bertone’ye de hukuki danışmanlık yapacağı belirtildi