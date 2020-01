Papa 16. Benedikt 28 Şubat'ta istifa edecek

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un istifa edeceği duyurdu. Vatican sözcüsü Federico Lombardi, Papa 16. Benediktus'un, 28 Şubat'tan itibaren görevi bırakacağını açıkladı. Görevinden ayrılma kararı alan Papa 16. Benediktus, kendisinin yerine gelecek Papa'nın seçiminin yapılması için Kardinaller Meclisi'nin toplanmasını istedi.

Vatikan'da bu sabah katıldığı bir toplantıda görevi bırakma kararını açıklayan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, bu kararına gerekçe olarak "ilerleyen yaşını" gösterdi. Papa, Kardinallere hitaben yaptığı konuşmada, "Tanrı huzurunda vicdanımı defaatle yokladıktan sonra, ilerleyen yaşım nedeniyle gücümün, görevi yeterlilikle icra etmeye artık uygun olmadığından emin oldum" dedi.

Papalığın gereğini yerine getirmek için hem zihnen hem de bedenen gerekli olan kuvvete birkaç aydır sahip olamadığını belirten Papa, kendi arzusuyla görevi 28 Şubat 2013'te, yerel saatle 20.00'de bırakmaya karar verdiğini bildirdi. Seçimini "Kilisenin hayatı için büyük önem arz eden bir karar" diye niteleyen 16. Benediktus'un 28 Şubat'ta görevi bırakmasının ardından, yeni Papa'nın Mart sona ermeden belirlenmesi bekleniyor.

İtalya Cumhurbaşanı Giorgio Napolitano ise Papa'nın kararını çok cesur bulduğunu ifade ederek 'Kararını büyük saygıyla karşılıyorum' dedi.

Papa'nın görevi bırakacağını açıklaması, ünlü İtalyan yönetmen Nanni Moretti'nin 2011 yılında 'Habemus Papam' adlı filmini akıllara getirdi. Film, Papa seçilen bir Kardinal'in kendini göreve uygun hissetmeyerek Papa olmaktan kaçmasını anlatıyordu. Kardinaller Meclisi, Papa seçimi için Vatikan'da toplandığı zaman, yeni Papa seçilene kadar kilisenin dış dünya ile irtibatı kesiliyor ve seçim sona erince beyaz bir dumanla haber veriliyor. Yeni Papa'nın seçilmesi ise Latince 'Habemus Papam' yani 'Papamız var' sözleriyle duyuruluyor.



Avrupalı liderler övgüyle söz ettiler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevi bırakma kararını açıklayan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un bu kararını kilisesi ve bu kilisede olan insanlar için verdiğini belirtti.

Merkel yaptığı açıklamada, Papa'nın kararına saygı duyduğunu belirterek, ''Papa 16. Benediktus, kararını kilisesi ve bu kilisede olan insanlar için verdi'' dedi.

Papa'nın zor bir karar vermek zorunda olduğunu ifade eden Merkel, uzun yaşam süresinin olduğu bu çağda insanların Papa'nın da yaşlılığın getirdiği yükle mücadele ettiğini anlayabileceğini kaydetti.

Papa 16. Benediktus'u dönemin en önemli teologlarından biri olarak niteleyen Merkel, Papa ile yaptığı görüşmeleri hatırlattı ve Papa'nın Almanya'ya ziyareti sırasında yaptığı konuşmalara dikkati çekti. Papa'nın Yahudilere ve Müslümanlara da elini uzattığını ve diğer dinlerle kilise arasında diyalog içinde olduğunu ifade eden Merkel, 16. Benediktus'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve en iyi dileklerini sundu. Regensburg Üniversitesi Rektörler Kurulu Üyesi Christian Blomeyer de Papa 16. Benediktus'un saygın bir bilim adamı olduğunu belirtti.

Gerçek adı Josef Ratzinger olan Papa 16. Benediktus 1969-1977 yılları arasında Regensburg Üniversitesi'nde profesörlük yapmış ve bir dönem de üniversitenin başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un görevini bırakma kararıyla ilgili, "milyonların ruhani lideri olan Papa 16. Benediktus'un özleneceğini" söyledi.

Cameron, Papa 16. Benediktus ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'ın Vatikan ile ilişkilerini güçlendirmek için hiç durmadan çalıştı. 2010'da İngiltere'ye yaptığı ziyaret büyük bir saygı ve sevgiyle hatırlanıyor. Milyonların ruhani lideri olarak özlenecek" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband de, birçok kişinin Papa'nın 2010'da İngiltere'ye yaptığı tarihi ziyareti hatırlayacağını ifade ederek, "Görevi bırakma kararı cesur bir karar. Bu kararı kolay almadığını biliyoruz" dedi.

Birleşik Krallık'taki Katolik Kilisesi'nin İskoç kardinali Keith O'Brien da, Papa 16. Benediktus'un görevini bırakma kararının kendisini şaşırttığını ve üzdüğünü bildirdi.

Büyükelçi Gürsoy: Beklenmedik karar

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, görevinden ayrılacağını açıklayan Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un bu kararının beklenmedik bir gelişme olduğunu söyledi.

Büyükelçi Gürsoy, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayarak, Benediktus'un kararının sürpriz olduğuna dikkati çekti.

"Böyle bir istifa hiç beklenmiyordu" diyen Gürsoy, istifa olayı için "teamüller içerisinde çok az görülmüş olan bir şey" değerlendirmesini yaptı.

Tarihte görevden alınan ancak istifa ettirtilen papalar olduğunu anlatan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi, "Kendi bilinciyle istifa eden tek bir Papa biliyoruz. O da 13. yüzyılın sonundaki Papa 5. Celestino. 1290'ların sonlarına doğru. Onun dışında ilk olarak, Papa 16. Benediktus geliyor. Daha önce istifalar var ama daha çok istifa ettirilmiş olmak şeklinde. Papa 16. Benediktus, kendi kararıyla istifa eden ikinci papa" diye konuştu.

Kenan Gürsoy, Papa'nın görevi bırakma gerekçesi olarak ilerleyen yaşı ve görevini yerine getirmek için zihnen ve bedenen yeterli kuvvete sahip olmadığını göstermesi için de, "Papa'nın bu yorgunluğuna bizler de şahidiz. Herhangi bir başka olaydan kaynaklanmamış olabileceği konusunda hemfikirim. Realist bir açıklama" ifadelerini kullandı.

Papa 16. Benediktus'un Türkiye'ye olan bakış açısına da değinen Büyükelçi Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin, Avrupa Biriliği'ne girişi sürecine karşı koymayan, güzel ilişkiler sürdürmek için teşebbüs eden, yönlendiren bir Papa idi. Benim burada olduğum süre içerisinde de bu böyledir. Aynı zamanda diyaloğun gelişmesi için ve 1980 yıllarda II. Jean Paul tarafından başlatılan Assisi sürecinin devam edebilmesi için bir çaba göstermiştir. Yine gözlemlediğim bir konu var. Dinler arası diyalogda dinler kaynaklı bir barış projesinde daima ön planda yer almaya çalışmıştır."

16. Benedikt kimdir?

16 Nisan 1927'de Almanya'nın Bavyera şehrinde doğan ve asıl ismi Joseph Alois Ratzinger.

1927'de orta sınıfa mensup Bavyera'lı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası polisti. 14 yaşında, Nazilerin gençlik kollarına katıldı; ama hiçbir zaman aktif bir katılımcı olmadı. Savaş patlak verince ilahiyat eğitimine ara vermek zorunda kaldı ve kendini Münih'teki bir uçaksavar birliğinde buldu. Savaşın sonlarına doğru ordudan kaçmasına rağmen 1945'te bir süre müttefikler tarafından esir olarak tutuldu.

Ratzinger'in muhafazakâr, gelenekçi görüşleri, 60'lardaki liberal akımlar süresince daha da pekişti. 1966'da Tübingen Üniversitesi'nde dogmatik teoloji kürsüsüne getirilmesine karşın, öğrencileri arasındaki yaygın Marksist görüşler onu bir hayli şaşırtmıştı. Hatta üniversitedeki bir dersinin politik bir gösteriden dolayı yarıda kalması, üzerinde derin bir iz bırakmıştı. Ona göre din, totaliter, zalim ve de gaddarca gördüğü herhangi bir politik ideolojiden daha üstün bir kavramdı. Daha sonradan bu konuyla ilgili olarak "Bu deneyim bana dinin hor görülmesi ile sürekli bir mücadele içinde olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi." diyecekti. 1969'da memleketi Bavyera'daki Regensburg Üniversitesine geçti ve nihayetinde dekan ve başkan yardımcılığına yükseldi. 1977'de Papa tarafından Münih Kardinali olarak atandı. 1981'de II. Jan Paul tarafından Roma'ya getirildi ve o tarihten itibaren sıkı arkadaş oldular. Papalığa seçilmesi, statükocu eğilimin başarısı olarak görülmektedir.

Tutucu bir Alman Kardinali olarak tanınan Ratzinger Papalık’a seçilmeden önce 24 yıl süreyle Katolik Kilisesi içinde eski Engizisyon Kurumu'nun devamı niteliği taşıyan Dinsel Öğretiler Kurulu'nun başkanlığını yapmıştı. Başkanlığı boyunca bu kurul muhtelif Katolik ilahiyatçılarının ve din adamlarının "görüşlerinden dolayı sorgulandığı, kızağa çekilmekten görevden almaya" kadar uzanan cezalar yağdırmaktan da çekinmeyen bir kurum haline dönüşmüştü. 1981'de, papa II. Jan Paul'e (Karol Wojytla), Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast girişimini araştıran soruşturma kurulunun başkanlığını yaptı.

Papalık seçimi

Papalık seçimi oldukça uzun sürdü ve nihayet 19 Nisan 2005 günü Şilili Kardinal Jorge Arturo Medina Estevez, Saint Pietro Meydanı'na nazır balkondan Latince Papa'mız belirlendi anlamına gelen 'Habemus Papam' dedikten sonra yeni Papa'nın ismini açıkladı. Estevez, yeni Papa'nın, Kardinaller Kurulu Başkanı Joseph Ratzinger olduğunu ilan etti. Yeni Papa'nın, 16'ncı Benedictus adını kullanacağı belirtildi. Benedictus Papa seçildiğinde 78 yaşındaydı ve 1730'dan bu yana seçilen en yaşlı papa oluyordu.

Yeni Papa'nın seçilişi, Sistine Şapeli'nden yükselen beyaz dumanla bildirildi. St. Pietro Katedrali'nin çanları da çalmaya başladı. Yeni Papa'nın seçildiği anlamına gelen beyaz dumanı görebilmek için binlerce Katolik San Pietro Meydanı'nda bekliyordu. Seçilen Papa, tarihin 265'inci Papa'sı oldu. 52 ülkeden 115 seçmen kardinalin katılımıyla Sistine Şapeli'nde yapılan seçimin ikinci gününde TSİ 18.50'de bacadan yükselen beyaz dumanla Papa'nın seçildiği duyuruldu. Beyaz dumanın yükselmesiyle Roma'daki halk, St. Pietro Meydanı'na akın etmeye başladı. Ratzinger, kimi konulardaki tutucu görüşleriyle dikkat çekiyor. Kardinallik payesini, 27 Haziran 1977'de dönemin Papası VI. Paul'den aldı. Ratzinger, Polonyalı Papa II. Jan Pol'e olan yakınlığıyla tanınıyordu.

Ağustos 2006 başında Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass'ın II. Dünya Savaşı'nın son aşamalarında bir Waffen SS birliğinde askere alınmış olduğunu da itiraf ettiği "Soğanı soyarken" isimli otobiyografisinde, genç Joseph Alois Ratzinger (Papa) ile konuşmalarına de yer verildi.

16. Benedikt'in İslam dinine yaklaşımı

16. Benedikt'in kendisinden önce gelen Papa II. Jan Paul'e göre İslam dinine ve Müslümanlara karşı daha katı bir yaklaşımı savunduğu düşünülmektedir. II. Jan Paul Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında diyalog kurulmasına önem vermişti. XVI. Benedikt ise diyalogdan ziyade Müslümanlara karşı dinsel bir tartışma açma eğilimi göstermektedir.

Papa seçilmeden önce Kardinal Ratzinger Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olumsuz baktığını açıkça ifade etmişti. AB'nin bir medeniyet olduğunu ve Türkiye'nin bu medeniyete ait olmadığını savunuyordu.

Türkiye ziyareti

Türkiye ziyaretine 27 Kasım'da Ankara'dan başlayan Papa Benedikt 29 Kasım'da Efes yakınlarındaki Meryemana evini ziyaret etti. Daha sonra İstanbul'a geçen Papa, 30 Kasım'da sanat tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı eşliğinde Ayasofya ve Sultan Ahmet Camiini ziyaret etti. Papa Benedikt, Papa II. Jan Paul'den sonra cami ziyaret eden ikinci Papa oldu. Dönemin İstanbul müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı ile birlikte Sultan Ahmet Camii mihrabında kıyama durarak dua etti. Papa'nın ziyaretine karşı küçük bir grup protesto gösterisi yaptı.

Bazı eserleri

Called to Communion: Understanding the Church Today 1996

Church Ecumenism, and Politics, 1986

Eschatology: Death and Eternael Life. Dogmatic Thecology series. Michael Waldstein, Trans1988

God and the World: A Conversation with Peter Seewald. 2002

God Is Near Us: The Eucharist, the Heart of Life. 2003

In the Beginning... A Catholic Understanding of the Story of Creation and the Fall 1995

Introduction to Christianity. 1968, New edition 2000

Journey to Easter 2004

Many Religions, One Covenant: Israel, The Church, and the World 1999

Milestones: Memoirs 1927-1977. 1998

Ratzinger Report: An Exclusive Interview on the State of the Church 1985

Salt of the Earth: The Church at the End of the Millennium, An Interview With Peter Seewald, 1977

Spirit of the Liturgy, 2000

Values in a Time of Upheaval, 2005