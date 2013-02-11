Papa 16'ncı Benedikt'in yerine geçecek isim Turkson mu?

Papa 16'ncı Benedikt'in sürpriz istifası sonrası halefinin kim olacağı tartışması başladı. Katolik kilisesinin yeni ruhani liderinin siyah kökenli olacağı belirtiliyor.

İngiliz gazetesi Guardian, Papa 16'ncı Benedikt'in koltuğuna oturacak en güçlü adayın Ganalı Kardinal Peter Turkson olduğunu iddia etti.

Haberde, siyah kökenli bir Papa için "doğru vakit" olduğu belirtildi. Turkson, Papa 16'ncı Benedikt tarafından 2009'da Papalık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı seçildi.

Papalık Adalet ve Barış Konseyi Başkanı Gana asıllı Kardinal Peter Turkson, kısa süre önce yaptığı açıklamada Avrupa'da Müslüman nüfusun artışı sebebiyle Fransa'nın 40 yıl içinde bir İslam cumhuriyeti olacağını söylemişti.

Vatikan, Papa 16'ncı Benedikt'in 28 Şubat'ta görevi bırakacağını doğruladı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, yeni Papa'nın mümkün olan en kısa zamanda seçileceği de belirtildi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16'ncı Benedikt'in sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevi bırakacağını söyledi.

Papa 16'ncı Benedikt, "Görevi özgür irademle bırakıyorum. İlerleyen yaşım nedeniyle görevi sürdürecek gücüm yok. Görevi bırakma kararımın ciddiyetinin farkındayım" dedi.

Bahisler açıldı

Papa 16'ncı Benedikt'in istifa edeceğini açıklamasının ardından bahisler açıldı. Paddy Power'ın bahis oranlarında ilk üçte iki siyahi kardinal bulunuyor.

Kanadalı Kardinal Marc Quellat 5/2 oranıyla ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı Kardinal Francis Arinze 3/1 oranıyla ikinci olurken, Ganalı Peter Turkson 4/1'le üçüncü sırada.