Papa, iki kişiden şeytan çıkarmış

Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde istifa kararı alan Papa 16'ıncı Benedikt'e beklenmedik bir yerden destek geldi. Vatikan'ın "Şeytan Çıkarma Bölümü Başkanı" Rahip Gabriele Amorth, "Papa 8 yıllık görevi boyunca 'şeytan çıkarma' için de çok çalıştı" dedi.



Katolik Kilisesi'nin en tanınmış şeytan çıkarma uzmanı Rahip Gabriele Amorth, önümüzdeki Cuma günü bir televizyon programına çıkarak, Papa 16'ıncı Benedikt'in 8 yıllık görev süresiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, uydudan yayın yapan bir televizyona konuk olacak "şeytan çıkarma" uzmanı Amorth, "Joseph Ratzinger ve Şeytan-Papalığın tarihi ve şeytanla savaşı" konulu bir konuşma yapacak.

Papa 16'ıncı Benedikt'in papalık görevinde kaldığı 8 yıllık boyunca "sadık bir inanan" olarak kaldığına dikkat çeken Gabriele Amorth, "Şeytan çıkaranların ayinlerini icra etmelerine olanak sağladı. Sadece şeytanın ele geçirdiği ruhların kurtarılmasına değil aynı zamanda şeytanın etkisinde kalan ve acı çeken ruhların da kurtarılması için mücadele verdi" dedi.

Vatikan'ın şeytan çıkarma uzmanı Rahip Gabriele Amorth "yoga" ve "Harry Potter"ı lanetlemişti.

Katolik Kilisesi'nin şeytan çıkarma uzmanı olan Rahip Gabriele Amorth, geçtiğimiz dönemde yaptığı bazı açıklamalarla Vatikan'ın tepkisini çekmişti.



'Yoga şeytan işi'



Rahip Gabriele Amorth "yoga"yı şeytanın oyunlarından biri olarak değerlendirmiş ve yoga yapanların Budizm ve diğer Doğu dinlerine yönlendiği uyarısında bulunmuştu.



Harry Potter'a eleştiri



"Şeytan çıkarma" uzmanı Amorth, çocuk kitabı Harry Potter'ı eleştiren açıklamalar da yapmıştı. Amorth, Harry Potter gibi kitapların çocukları "kara büyü" ve "büyücülük" tarzı inançlara yönelttiğini savunmuştu.



'Papa 2 kişiyi şeytandan kurtardı'



Rahip Gabriele Amorth, geçtiğimiz yıl yayınladığı kitabında Papa’nın 2009 yılında Vatikan’daki St. Peter Meydanı’nda şeytan tarafından ele geçirilen iki İtalyanı kurtardığını öne sürmüştü.