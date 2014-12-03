'Papa Kobanêli mültecileri ziyaret etmek istedi, Türk diplomatlar engelledi'

Papa Francis'in 3 günlük Türkiye ziyaretinde, Suriye'den gelen Kobanê'li mültecileri ziyaret etmek istediği ancak bu ziyaretin Türk diplomatlar tarafından engellendiği ileri sürüldü.



İtalyan La Repubblica gazetesinin Vatikanlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Papa Francis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın söylemlerinden rahatsız olduğu da belirtildi.

İşte yeni detaylar çerçevesinde Papa ziyaretinin şifreleri:

'Papa, tahsis edilen araçtan rahatsız oldu'

- Köşk'ün davetlisi olarak Ankara'ya gelen Papa Francis, kesinlikle zırhlı ve lüks bir araç talep etmedi. Türk yetkililerin ısrarı sonucu envanterdeki en mütevazi araç olarak Volkswagen Passat marka araç Papa'ya tahsis edildi. Ancak Papa'nın havalimanına inişinin ardından bundan bile rahatsızlık duyduğu öğrenildi.





Papa, 'Patrik' sıfatı, dil sürçmesi olarak değerlendirildi

- Papa Francis'i Köşk'te ağırlayan Erdoğan'ın basın toplantısı sırasında Papa'ya hitaben “Patrik” sıfatını kullanması gözlerden kaçtı. Ortodoks dini liderleri için kullanılan “Patrik” ifadesi dünya kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Bu konu Türkiye ziyaretinde heyette bulunan Katolik din adamları tarafından dil sürçmesi olarak değerlendirildi.



Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in basın toplantısındaki konuşmasında Papa için "Saygıdeğer Papa cenapları" ifadesini kullanması ise Erdoğan'ın Papa'ya yazdığı davet mektubundaki ifadeleri akıllara getirdi ve muhafazakar kesimde tepkilere neden oldu.

'Erdoğan'ın söylemlerinden rahatsız oldu'

-Ak Saray ziyaretinde yüzünün asık olduğu gözlerden kaçmayan Papa Francis, basın toplantısı sırasında da aynı görüntüyü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise, otoritelere göre dünya barışı ve kardeşlik mesajlarının verilmesinin uygun olduğu bir toplantıda kullandığı siyasi söylemleri hoş karşılanmadı.



Dünya Katolikleri'nin lideri Papa Francis'in ortak basın toplantısında Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'dan bahsetmesi ise uygunsuz görüldü. Bunun yerine terör ve şiddete karşı genel bir mesaj vermesinin beklendiği öğrenildi.

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Papa'yla olan ziyaretinde Kur'an-ı Kerim'den Maide Suresi'nin 8. ayetini okuması kafa karışıklığına neden oldu. Konu, Görmez'in, "Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun, takvaya en uygun davranış budur. Allah'a karşı gelmekten sakının çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır" ayetiyle tüm dünyada mesaj verme kaygısı içerisinde olduğu şeklinde yorumlandı.

AKP, Serra Yılmaz'ın tercümanlığından rahatsız oldu

- Bir diğer kafa karışıklığı da Papa'nın tercümanı konusunda yaşandı. Bir önceki Papa 16. Benedict'te de tercümanlık hizmeti veren sanatçı Serra Yılmaz'ın Vatikan tarafından yine tercüman olarak seçilmesi Ak Parti kulislerini rahatsız etti. Yılmaz'ın daha önce Diyanet'te de görev aldığı ve son zamanlarda Ak Parti muhalifi söylemlerle öne çıktığı biliniyor.

'Papa sadece Patrikhane'yi ziyaret etmek istedi'

- Bir diğer konu Papa'nın isteksizliği. Ziyaretle ilgili olarak 28 Kasım Cuma günü İtalyan La Republlica gazetesinde çıkan haber Vatikan'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırıldı. Haberde Papa'nın aslında Türkiye'yi ziyaret etmek istemediği şeklinde bilgiler yer aldı. Papa sadece Patrikhane'yi ziyaret etmek istedi ancak hoş karşılanmayacağını düşündüğü için Ankara'ya da gelmek zorunda kaldı.

Kobanê 'den gelen mültecileri ziyaret etmek istedi, dışişleri yetkilileri engelledi

-Aynı haberde Papa'nın Kobanê'den gelen mültecilerin kaldığı bir Çadırkent'i ziyaret etmek istediği ancak Türk diplomatlar tarafından bu ziyaretin engellendiği iddia edildi. Yine haberde Papa'nın Erdoğan'ın özellikle Suriye politikalarından rahatsız olduğu belirtilirken Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile yapılan görüşmenin de rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.



Bunun nedeninin ise, Görmez'in daha önce Papa'yı "Bu öyle genç bir kızın ayaklarını yıkamayla ve yahut dinler arası futbol maçı turnuvası düzenlemekle olmaz" şeklindeki eleştirileri olduğu belirtildi.

Haberde yer alan tüm bu iddialar Vatikanlı resmi bir yetkiliye dayandırıldı ve henüz yalanlanmadı.