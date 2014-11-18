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Dünya

Papa Francis ateist şarkıcı Patti Smith'i noel konserine davet etti

Papa Francis ile şarkıcı Patti Smith geçen sene Nisan ayında Saint Peter’s Meydanı’nda tanışıp el sıkışmıştı

18 Kasım 2014 11:59

Vatikan'da her yıl aralık ayında düzenlenen Noel konserinde, bu kez ateist şarkıcı Patti Smith de sahneye çıkacak. Gloria isimli şarkıyla ünlenen Patti, kardinallerin önünde canlı performans sergileyecek. İlk albümü Horses ile Punk Rock’ın doğmasına katkı sağlayan isimlerden biri olan ABD’li ünlü müzisyen Patti Smith, Papa Francis tarafından bilhassa davet edildi.

Taraf'ta yer alan habere göre, ikili geçen sene Nisan ayında Saint Peter’s Meydanı’nda tanışıp el sıkışmıştı. Televizyonlardan canlı yayınlanacak konser, 13 Aralık’ta Vatikan’a birkaç metre uzaklıkta bulunan Roma Oditoryumu’nda düzenlenecek. Ateist olduğu bilinen Patti Smith, Gloria isimli şarkısında ‘İsa Peygamber birilerinin günahları için canını feda etti ama benimkiler için değil’ sözleriyle dikkat çekmişti.

 

 


 

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