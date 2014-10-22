Papa Francis Türkiye'ye geliyor

Hiristiyanların Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, Kasım ayı sonunda üç günlüğüne Türkiye’yi ziyaret edecek. Papa'nın gündeminde IŞİD'den kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklı ve Suriyeli Hiristiyanlar var.

Aljazeera'da yer alan habere göre, Papa Franciscus, Ürdün ve Arnavutluk'tan sonra üçüncü kez Müslüman nüfusu çoğunlukta olan bir ülkeyi ziyaret edecek.

Papa üç gün sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile görüşecek. Vatikan Sözcüsü, Papa Franciscus’un 28 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’u ziyaret edeceğini ve ziyaretin temel nedeninin, IŞİD’den kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli ve Iraklı Hiristiyanlar olduğunu açıkladı.

Türkiye’yi ilk kez ziyaret edecek olan Papa Francis, Pazartesi günü kardinallerle yaptığı görüşmede “IŞİD’in terörizm konusunda önceleri hayal bile edilemeyecek" bir seviyeye ulaştığını söyledi.

“Pek çok kardeşimiz zulüm gördü ve evlerini terk etmek zorunda kaldı" diyen Papa, “Görünen o ki, insan hayatının değerinin farkındalığı kayboldu. İnsanların artık önemi yok ve başkalarının çıkarları için kurban edilebiliyorlar” diye konuştu.

IŞİD zirvesi düzenlemişti

Papa Franciscus daha önce de IŞİD’in azınlıklara saldırılarını değerlendirmek üzere Ortadoğu’daki elçilerini acil toplantı için Roma’ya çağırmıştı.

Zirveye Mısır, İsrail, Ürdün, Irak, İran, Lübnan, Suriye ve Türkiye'deki Papalık elçilerinin yanı sıra Vatikan’ın Cenevre, New York ve Brüksel temsilcileri de katılmıştı.

Papa daha önce nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Ürdün ve Arnavutluk’u da ziyaret etmişti.