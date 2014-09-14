Papa evlendirdi



Vatikan bu tür nikâh törenlerine ender sahne oluyor. Türkiye'de Jan Pol adıyla da anılan Papa Aziz II. Ioannes Paulus da görev süresi boyunca iki kez nikâh kıymıştı. Francisco'nun selefi 16'ncı Benedikt bu tür törenlere hiç katılmamıştı.

Bu arada Papa Francisco piskoposları ekim ayında Vatikan'da düzenlenecek olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Toplantıda Katolik Kilisesi açısından hassas evlilik, aile ve cinsellik gibi konular üzerinde durulacağı belirtildi.

Papa dün Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerleri anmak amacıyla Redipuglia'da düzenlenen törene katılmış, savaşı "delilik" ve "çılgınlık" olarak tanımlamıştı.

Öte yandan 77 yaşındaki Papa Francisco'nun Brezilya, İsrail, Güney Kore ve Arnavutluk'un ardından kasım ayında Türkiye'yi ziyaret edeceği Cuma günü netlik kazanmıştı.

Patrik Bartholomeos ile dostane bağları olduğu bilinen Papa, "Konstantinopel Ekümenik Patrikhanesi"nin Aziz Andreas Yortusu kutlamalarına katılacak.