T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Papa evlendirdi

Katolik Kilisesi'nin ruhanî lideri Papa Francisco 20 çiftin nikâhını kıydı.

14 Eylül 2014 16:20


Vatikan bu tür nikâh törenlerine ender sahne oluyor. Türkiye'de Jan Pol adıyla da anılan Papa Aziz II. Ioannes Paulus da görev süresi boyunca iki kez nikâh kıymıştı. Francisco'nun selefi 16'ncı Benedikt bu tür törenlere hiç katılmamıştı.

Bu arada Papa Francisco piskoposları ekim ayında Vatikan'da düzenlenecek olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Toplantıda Katolik Kilisesi açısından hassas evlilik, aile ve cinsellik gibi konular üzerinde durulacağı belirtildi.

Papa dün Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerleri anmak amacıyla Redipuglia'da düzenlenen törene katılmış, savaşı "delilik" ve "çılgınlık" olarak tanımlamıştı.

Öte yandan 77 yaşındaki Papa Francisco'nun Brezilya, İsrail, Güney Kore ve Arnavutluk'un ardından kasım ayında Türkiye'yi ziyaret edeceği Cuma günü netlik kazanmıştı.

Patrik Bartholomeos ile dostane bağları olduğu bilinen Papa, "Konstantinopel Ekümenik Patrikhanesi"nin Aziz Andreas Yortusu kutlamalarına katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Katolik KilisesiPapa FranciscoJan PolPapa AzizPaulusBenediktVatikanBirinci Dünya SavaşıRedipugliaPapa Francisco BrezilyaGüney KoreArnavutlukTürkiyeCumaBartholomeosPapaEkümenik Patrikhanesi34;nin Aziz Andreas Yortusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24