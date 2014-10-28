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Dünya

Papa: Evrim teorisi yaratılışla çelişmiyor

'Evrim teorisi de evrimleşen varlıkların yaratılmış olmaları ön koşulunu gerektiriyor'

28 Ekim 2014 09:42

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francesco, tek tanrılı dinlerdeki yaratılış inancıyla evrim teorisinin aslında çelişmediğini, aksine birbirini tamamladığını söyledi.

Vatikan’daki Papalık Bilim Akademisi’nde bir konuşma yapan Papa, “Bugün dünyanın kökeninin dayandırıldığı Büyük Patlama (Big Bang) ve evrim teorisi, ilahi bir yaratıcının müdahalesi fikriyle çelişmiyor, aksine bunu gerekli kılıyor” dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Papa “Doğanın evrimi, yaratılış kavramına ters düşmüyor, çünkü evrim teorisi de evrimleşen varlıkların yaratılmış olmaları ön koşulunu gerektiriyor” diye konuştu.

Öte yandan bu Büyük Patlama ve evrimleşme süreçlerinin tesadüfî olmadığını, ilahi bir iradenin ürünü olduğunu söyleyen Papa şöyle devam etti:

“Yaradılış hikâyelerini okuduğumuzda Tanrı’yı elinde sihirli değneği olan ve her şeyi yapabilen bir büyücü gibi hayal etme yanılgısına düşebiliyoruz. Ama öyle değil. Tanrı varlıkları yarattı ve onları kendisi tarafından her birine bahşedilen kurallar çerçevesinde gelişmeye açık halde bıraktı, gelişmeleri ve kendi bütünlüklerine erişmeleri için. Yaratılış süreci bu şekilde yüzlerce, binlerce yıl içinde ilerledi ve sonunda bizim bugün bildiğimiz haline ulaştı.”

Papa, bu bağlamda bilim adamlarına düşen görevin de doğanın evrimsel mekanizmalarını keşfederek “Yaratıcı’nın tasarımında var olan gelişmeyi sağlamak” olduğunu belirtti. Papa, doğaya zarar vermeninse “Tanrı’ya karşı işlenmiş büyük bir günah” olduğunu vurguladı.

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