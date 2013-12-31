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Dünya

Papa Francis, 2013'ün stil ikonu seçildi

Esquire dergisi Papa Francis'i 2013'ün en iyi giyinen erkeği seçti

31 Aralık 2013 20:36

Esquire dergisi, Katolik aleminin manevi lideri Papa Jorge Mario Bergoglio'yu (Francis) 2013'ün en iyi giyinen erkeği seçti.

Radikal gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye’de de yayınını sürdüren en eski erkek dergisi Esquire’ın ABD edisyonu, Katolik dünyasının lideri Jorge Mario Bergoglio’yu 2013 yılının stil ikonu seçti. Dergi yönetimi, alışılmadık bir ismi seçtiklerini kabul ediyor ancak Papa Francis’in giyim tarzının Katolik dünyası için yeni bir döneme işaret ettiğini iddia ediyor.

Fashion Institute of Technology’de erkek giyimi tasarımı bölümünde öğretim üyesi oaln Mark-Evan Blackman, “Giyim tarzı, zihniyetini yansıtıyor” dediği Papa’nın gösterişten uzak tarzını sadece hizmete odaklı olmasına bağlıyor.

Papa kendisini için süperstar ifadesini kullanan Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmişti.

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