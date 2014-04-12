Papa Francis pedofil papazlar için özür diledi

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Franciscus, küçüklere taciz konusunda bazı rahiplerin sorumluluklarını almak zorunda olduğunu belirterek, pedofili papazların yol açtığı bu zarardan ötürü af dilediğini söyledi.

Uluslararası Katolik Çocuk Bürosu mensuplarını genel oturumda kabul eden Papa, Katolik kilisesinin ABD, İrlanda başta olmak üzere dünya genelinde başını ağrıtan sorunların başında gelen bazı din adamlarının karıştığı pedofili vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Papa'nın bu sabahki sözlerinin yer aldığı Vatikan açıklamasında ruhani lider, "Küçüklere taciz konusunda bazı rahiplerin sorumluluklarını almak zorundayız. Onların neden olduğu bu zarardan dolayı af diliyorum" ifadesini kullandı.

"Kilise bu zararın farkında" diyerek çocuk tacizi mevzusunun kilise üzerindeki etkilerinin dikkate alındığını belirten Papa, "Biz bu sorun karşısında alınan yaptırımlarda kesinlikle geri adım atmayacağız" ifadesiyle de kararlılıklarını vurguladı.

Çocukların, işçi, köle ya da asker gibi kullanılmasına da karşı çıkan ve bunlara yönelik projeler yürütülmesinin önemine değinen Papa Franciscus, her çocuğun kişisel gelişimini ve duygusal olgunlaşmasını sağlaycak bir anne, bir babadan oluşan ailede büyümeye hakkı olduğunu ifade etti.