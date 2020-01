Papa Francesco: Dünya Müslümanlarına...

Katolik kilisesinin ruhanî lideri Papa Francesco, Ramazan ayının bitimi vesilesiyle İslam dünyasına hitâben bir mesaj yayımladı.



Geçtiğimiz yıllara nazaran yeni Papa Francesco farklı bir harekette bulundu. Dinler Arası Diyalog İçin Papalık Konseyi Başkanlığı tarafından imzalanan mesajı, alışılagelmişin dışında bir har hareketle, yeni papa kişisel olarak kaleme almaya karar verdi, 'Müslümanların dostuyum' mesajları verdi.



Radikal gazetesinde yayımlanan habere göre, bir milyar 200 milyon Katolik'in ruhani liderliğine Mart ayında seçilen Arjantinli Papa Francesco, Vatikan'ın yaklaşık 40 yıldır yayımladığı geleneksel Ramazan ayı sonu mesajını bizzat kendisi kaleme aldı. Önceki açıklamalarında İslam dünyasıyla diyalogun altını sık sık çizmiş olan Papa, mesaja, "Dünya Müslümanlarına" hitabıyla başladı.Papa, "Oruca, ibadete, sadaka vermeye adanan Ramazan ayının sonlandığı, Id Al-Fitr (Ramazan Bayramı) vesilesiyle sizlere selamımı iletmekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"Bu yıl, Papalığımın ilk yılında, bu geleneksel mesajı bizzat ben imzalamak ve göndermek istedim" diyen Papa, "Sevgili dostlarım, başta dini liderler olmak üzere tüm Müslümanlara saygı ve dostluğumu ifade etmek isterim" diye sözlerine devam etti.

İnsanların politik fikirlerine de dinîne de saygı

Havari ismi olarak esinlendiği Aziz Francesco'ya da atıfta bulunan Papa, "O, Tanrı'yı ve 'evrensel kardeş' bakış açısıyla her bir insanı büyük bir derinlikle sevdi. Muhtaçlara, hastalara, yoksullara yardım etti" dedi. Papa Francesco, Müslümanlar ve Hıristiyanların birbirlerinin inancına, sembollerine, öğretilerine ve değerlerine saygı duymasının önemine de değinerek, her iki dinin gençlerinin de inançlara ve ona bağlı uygulamaları kötüleyip, aşağılamadan eğitim görmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.



Her bireyin etnik ve kültürel kimliğine, dinine, kişisel ve politik fikirlerine, yaşamına, fiziksel bütünlüğüne, haysiyetine, kimliğine, haklarına, mülkiyetine saygı duyulmasının gerekliğinin altını çizen Papa, bunlardan birine saldırılmasının ise acılara yol açtığını ifade etti.

İslâm'la diyaloga önem veriyor

Papa, 22 Mart'ta aralarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un da bulunduğu Vatikan'a akredite büyükelçileri ağırladığında, dinler arasında diyalogun önemine vurgu yaparak, "Özellikle İslam'la" demişti. Mesajında bu konuya da değinen Papa, "Orada, inananlar arasında, özellikle Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliğini vurgulamak istedim" dedi. Her iki dinin de, karşılıklı dostluk ve saygının rehberi olmasını dilediğini belirten Papa, Müslümanların bayramını kutladığını söyledi. Dinler Arası Diyalog İçin Papalık Konseyi Başkanı Kardinal Jean-Louis Tauran, Papa'nın bu davranışını, "Tamamen kendi kişisel girişimidir ve İslam dünyasına verdiği önemin bir göstergesidir" diye yorumladı.



Tauran, Papa'nın Buones Aires'te Jorge Mario Bergoglio adıyla kardinal olduğu sırada da bir rahibi Kahire'ye göndererek Arapça öğrenmesini sağladığını ve bunu da İslam'la diyalogu geliştirmek için yaptığını hatırlattı.