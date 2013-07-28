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Dünya

Papa Francis: Yarı zamanlı Hristiyan olmayın, anlamlı hayatlar sürün

Dünya Gençlik Günü kapsamında Brezilya'ya giden ve ülkede süren protestolara değinen Papa Francis: Sokaklardaki gençler, değişimin aktörü olmak istiyorlar. Başkalarının, değişimin aktörü olmasına izin vermeyin

28 Temmuz 2013 21:01

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana plajında toplanan 3 milyondan fazla kişiye "Yarı zamanlı Hristiyan olmayın, anlamlı hayatlar sürün" tavsiyesinde bulundu.

BBCTürkçe'nin haberine göre, şimdiye kadar düzenlenen en büyük Dünya Gençlik Günü kapsamında Brezilya'ya gelen Katolik gençlere hitap eden Papa, ülkede bir aydan beri devam eden protestolara değindi, "Sokaklardaki gençler, değişimin aktörü olmak istiyorlar. Başkalarının değişimin aktörü olmasına izin vermeyin" dedi.

Papa olarak ilk yurt dışı ziyaretini Brezilya'ya yapan Papa, "Kayıtsızlığı yenmeye ve dünyanın farklı bölgelerindeki sosyal ve siyasi kaygılara Hristiyanca çözümler sunmaya devam edin" diye konuştu.

 

'Gecekondu mahallelerine gidin'


 
Rio'da bulunan BBC muhabiri Wyre Davies, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki plajın Papa'yı dinlemeye gelenlerle hınca hınç dolduğunu, kalabalığın çadırlar kurduğunu ya da dışarıda uyuduğunu aktarıyor.

Papa'nın kalabalığa hitap ettiği plajın yakınlarında bir grup kadın kürtaja destek ve kadın hakları için gösteri yaptı.

Papa dün Rio katedralinde bin piskoposa hitap etmiş ve din adamlarına favela olarak bilinen gecekondu mahallelerini ziyaret etme çağrısında bulunmuştu.

Papa bugün Copacabana plajındaki ayini yönettikten sonra beş günlük Brezilya ziyaretini tamamlayarak Vatikan'a dönecek.

 

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