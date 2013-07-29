Papa: Ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım?



Papa Francis Brezilya'dan dönüş yolunda, uçakta yaptığı açıklamada, eşcinsellerin yargılanmaması ve toplum dışına itilmemesi gerektiğini söyledi.

Papa Francis, 'Bir insan eşcinselse, tanrıyı arıyorsa ve iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayabileyim?' dedi.

Papa Francis'in eşcinseller hakkında bu sözleri, selefi Papa 16'ıncı Benediktus'a kıyasla çok daha uzlaşmacı olarak değerlendiriliyor.

Francis, selefinden görevi devralmasından beş ay sonra yaptığı açıklamada, eşcinsellerin toplumda tam olarak kabul edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Papa Francis, 'Katolik Kilisesi’nin öğretisi bunu çok güzel açıklıyor. Bu nedenle toplum dışına itilmemeleri ve topluma entegre edilmeleri gerektiğini söylüyor.' dedi.

Ancak Papa Francis, 'eşcinsel lobisi' diye tanımladığı durumu da kınadı.

'Kardeş olmalıyız'

Papa Fracis, 'Sorun böyle bir cinsel yönelime sahip olmaları değil. Kardeş olmalıyız. Sorun bu cinsel yönelimle lobi yapılması. Ya da hırslı insanların, siyasi lobilerin, mason lobileri ve diğer çok sayıdaki lobi. Bu en kötü sorun' dedi.

Papa Francis kadın rahipler konusunda da, Katolik kilisesinin bu konuda son sözünü söylediğini ve 'hayır' dediğini söyledi.

Ancak Papa, kadınların oynadığı rolün sınırlanmaması gerektiğini de vurguladı.

Papa Francis, 'Kadınların kilisedeki rolünü, kilise korosunda şarkı söylemek ya da bir hayır kurumun başkanı olmaktan öte taşımalıyız. Daha fazlası olmalı' dedi.