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Dünya

Papa, 'Çile Yolu Ayini'ni yönetti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, İsa peygamberin çarmıha gerilmesinin anıldığı Kutsal Cuma kapsamındaki Çile Yolu ayinini yönetti, bir haçın önünde yere yüz üstü yatarak, secde etti

19 Nisan 2014 18:17

Katoliklerin lideri Papa Francesco ilk olarak, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki ayinde, bir haçın önünde secde ederek, kısa bir süre dua etti. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil eden haça bağlılığın simgesi olarak yüz üstü, yere kapanarak yapılan ve 'Tanrı'nın Tutkusu' adı verilen bu ritüel, kefaret göstergesi sayılıyor. Papa daha sonra, Roma'daki Kolezyum Amfitiyatrosu'nun önünde düzenlenen ve binlerce inananın katıldığı Via Crucis (Haç Yolu) ya da Çile Yolu (Via Dolorosa) olarak bilinen ayini yönetti.

Esma Çakır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahberine göre, Hıristiyan alemi, İsa Peygamber'in dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu'nu Pazar günü kutlayacak. Paskalya'dan önceki cumaya denk gelen, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Golgotha Kayası'nda öldürülüşünün anımsandığı Kutsal Cuma nedeniyle, Hıristiyan toplumunun yaşadığı ülkelerde ayinler düzenlendi.

 

Kadına şiddet, ekonomik kriz ve mülteci sorunu teması

 

Burada haç taşınarak yapılan yürüyüşle, İsa Peygamber'in ölüm cezasına çarptırılışından başlayıp, çarmıha gerilmesi ve bunu sırtında taşımak suretiyle ölümüne kadar giden 14 aşamalı çileli yolculuğa atıfta bulunuldu. İlahiler, dualar ve tematik metinlerin okunması eşliğinde yaklaşık 2 saat süren ritüel sırasında Papa, oturduğu koltukta zaman zaman duygulandı. Yürüyüşün bitimiyle kısa bir konuşma yapan Papa, "Haç üzerinde, kötülük tarafından yönetilen insanlığın canavarlığını görüyoruz, ama aynı zamanda Tanrı'nın merhametinin sınırsızlığını da görüyoruz" dedi. Okunan metinlerde, kadınların şiddete maruz kalması, ekonomik kriz ile istikrarsızlık, işsizlik gibi bunun ağır sosyal getirileri, hükümlüler ve mülteci sorunu gibi konulara değinildi. Ayin, 50 kadar ülke kanalında canlı yayınlandığı belirtildi.
 

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